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Rafael Leao'nun avukatından transfer itirafı

Rafael Leao'nun avukatı Antonio Leo, Portekizli futbolcunun Milan'dan Galatasaray'a transferinin perde arkasını anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 17:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rafael Leao'nun avukatından transfer itirafı
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Rafael Leao'nun avukatı Antonio Leo, Portekizli futbolcunun Milan'dan Galatasaray'a transferinin perde arkasını anlattı. Leo, kararlarını transfer döneminin sonunda vermeyi baştan planladıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sportitalia'nın düzenlediği çalıştayda konuşan Antonio Leo, Leao'nun transfer sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür görüşmelerde en önemli şey bir planınızın olmasıdır. Bizim planımız, Galatasaray ya da başka bir takım fark etmeksizin, kararımızı transfer döneminin sonunda vermekti. Sürece dahil olan tüm taraflar bu isteğimizden haberdardı.

Bu nedenle en başından beri, fırsatları da değerlendirmek dahil çeşitli sebeplerle kararımızın transfer döneminin sonunda geleceğini söylemiştik. Transferin son günlerinde her şeyin olabileceğini biliyorsunuz."

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