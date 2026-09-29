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Ingram'ın aşil tendonuna yırtık şoku, dönüş tarihi belirsiz

Los Angeles Clippers'ın Kawhi Leonard takasında kadrosuna kattığı Brandon Ingram, topuk ameliyatı sırasında Aşil tendonunda da kısmi yırtık tespit edilmesinin ardından yeni sezonun başlangıcını kaçıracak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 15:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Ingram'ın aşil tendonuna yırtık şoku, dönüş tarihi belirsiz
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Brandon Ingram, Los Angeles Clippers formasıyla ilk maçına çıkmak için bir süre daha bekleyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Clippers'ın geçici genel menajeri Trent Redden, mayıs ayında yapılan topuk ameliyatı sırasında Ingram'ın daha önce açıklanmamış kısmi bir Aşil tendonu yırtığı bulunduğunun anlaşıldığını söyledi. Tecrübeli forvetin iki soruna yönelik geçirdiği operasyonun ardından iyileşme süreci devam ediyor.

Kawhi Leonard'ı Toronto Raptors'a gönderen takas kapsamında Clippers'a gelen Ingram, geçen sezon Raptors'ın son iki playoff maçını topuğundaki iltihaplanma nedeniyle kaçırmıştı.

Redden, "Buraya gelip kendisini değerlendirmeye başladığımızda iyileşme sürecinin hangi aşamada olduğunu gördük. Sezon başlangıcına hazır olmayacak. O noktaya geldiğimizde durumunu yeniden değerlendireceğiz," dedi.

Ingram, Toronto'daki tek sezonunda maç başına 21,5 sayı ortalaması yakalamış ve kariyerinde ikinci kez All-Star seçilmişti.

Clippers'ta Bradley Beal de sol kalçasından geçirdiği ameliyatın ardından sağ dizinde yaşadığı iltihaplanma nedeniyle antrenman kampının başlangıcına hazır olmayacak. Geçen sezon kalçasındaki kırık nedeniyle yalnızca altı maç oynayabilen Beal, ağustos ayında kulüple iki yıllık 13,2 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalamıştı.

Los Angeles ekibi, sol omzundaki kas yırtığı nedeniyle ameliyat olan Jordan Miller'dan da en az altı ay yararlanamayacak.

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