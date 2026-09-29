Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'ndaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE D Grubu'nda mücadele eden İstanbul temsilcisi, ilk hafta karşılaşmasında İtalya ekibi Roma Basketbol'u ağırlayacak.
MAÇ SİNAN ERDEM'DE
Karşılaşma İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Mücadele yarın saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.
İLK 4 ÜST TURA ÇIKACAK
Bahçeşehir Koleji'nin yer aldığı D Grubu'nda toplam 8 takım bulunuyor.
Grubu ilk 4 sırada tamamlayan ekipler üst tura yükselecek.
TÜRKİYE'DEN 3 TAKIM
Bu sezon BKT Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi Bahçeşehir Koleji'nin yanı sıra Tofaş ve Türk Telekom temsil ediyor.
MAÇ SİNAN ERDEM'DE
Karşılaşma İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Mücadele yarın saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.
İLK 4 ÜST TURA ÇIKACAK
Bahçeşehir Koleji'nin yer aldığı D Grubu'nda toplam 8 takım bulunuyor.
Grubu ilk 4 sırada tamamlayan ekipler üst tura yükselecek.
TÜRKİYE'DEN 3 TAKIM
Bu sezon BKT Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi Bahçeşehir Koleji'nin yanı sıra Tofaş ve Türk Telekom temsil ediyor.