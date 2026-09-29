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Bahçeşehir Koleji, EuroCup'ta sahaya çıkacak

Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup D Grubu ilk hafta maçında İtalya temsilcisi Roma Basketbol'u konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylül 2026 16:23 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2026 16:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bahçeşehir Koleji, EuroCup'ta sahaya çıkacak
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Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'ndaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla D Grubu'nda mücadele eden İstanbul temsilcisi, ilk hafta karşılaşmasında İtalya ekibi Roma Basketbol'u ağırlayacak.

MAÇ SİNAN ERDEM'DE

Karşılaşma İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Mücadele yarın saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.

İLK 4 ÜST TURA ÇIKACAK

Bahçeşehir Koleji'nin yer aldığı D Grubu'nda toplam 8 takım bulunuyor.

Grubu ilk 4 sırada tamamlayan ekipler üst tura yükselecek.

TÜRKİYE'DEN 3 TAKIM

Bu sezon BKT Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi Bahçeşehir Koleji'nin yanı sıra Tofaş ve Türk Telekom temsil ediyor.

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