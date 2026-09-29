Fenerbahçe, Kadıköy'deki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesini artırmak için hazırlanan projede çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulübün olağan genel kurulunda projeye ilişkin detaylar paylaşılırken, yönetici Nihat Özbağ tamamlanan mimari, betonarme ve statik proje çalışmalarının yanı sıra finansman modeli hakkında da bilgi verdi.
Stadyumun kapasitesinin çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 64 bin kişiye çıkarılması planlanıyor. İnşaat yatırımının yaklaşık 50 milyon euroya ulaşması, projenin ardından yıllık gelirlerin ise yaklaşık 25 milyon euro artması hedefleniyor.
KASIM 2027'DE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR
Başkan Aziz Yıldırım, genel kurulda stadyum projesine verilen destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Projenin uygulanmasına yönelik izin sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşme de kulüp tarafından daha önce kamuoyuna aktarılmıştı.
Yıldırım, inşaat çalışmalarının kasım ayında başlayacağını belirtirken, projenin yaklaşık bir yıllık süreçte tamamlanması planlanıyor.
Nihat Özbağ'ın yaptığı bilgilendirmede ise projenin Kasım 2027'de tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.
YENİ LOCALAR YAPILACAK
Proje kapsamında kale arkalarında ve stadyumun kule bölümlerinde yeni locaların oluşturulması planlanıyor.
Kaynakta ara başlıkta 52 yeni loca yapılacağı belirtilirken, ayrıntılı bölümde kale arkalarında 48, yükseltilecek kulelerde ise 8 loca oluşturulacağı ifade edildi. Güncel proje aktarımında ise toplam 52 yeni loca planlandığı bilgisi yer aldı.
Stadyumda yapılacak çalışmaların büyük bölümünde maçların Kadıköy'de oynanmaya devam etmesinin planlandığı da belirtildi. Çatı çalışmalarının belirli bir aşamasında bazı karşılaşmaların başka bir statta oynanabileceği ifade edildi.
ÖZBAĞ'DAN 1 MİLYON EUROLUK DESTEK
Projenin hazırlık aşamasındaki mimari, betonarme ve statik çalışmalarının yaklaşık 1 milyon euroluk maliyetinin Nihat Özbağ tarafından karşılanacağı belirtildi.
Stadyumun kapasite artışı ve yenileme çalışmalarını kapsayan inşaat maliyetinin ise yaklaşık 50 milyon euro olması planlanıyor.
FİNANSMAN MODELİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin 50 milyon euroluk inşaat yatırımını yeni dönemde elde edilmesi planlanan kombine, loca ve sponsorluk gelirleriyle finanse etmeyi hedeflediği aktarıldı.
Stadyum projesinin tamamlanmasının ardından kapasite artışı, loca ve diğer gelir kalemlerinin etkisiyle Fenerbahçe'nin yıllık gelirlerine mevcut rakamlara ek olarak yaklaşık 25 milyon euro katkı sağlanması hedefleniyor.
Stadyumun kapasitesinin çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 64 bin kişiye çıkarılması planlanıyor. İnşaat yatırımının yaklaşık 50 milyon euroya ulaşması, projenin ardından yıllık gelirlerin ise yaklaşık 25 milyon euro artması hedefleniyor.
KASIM 2027'DE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR
Başkan Aziz Yıldırım, genel kurulda stadyum projesine verilen destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Projenin uygulanmasına yönelik izin sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşme de kulüp tarafından daha önce kamuoyuna aktarılmıştı.
Yıldırım, inşaat çalışmalarının kasım ayında başlayacağını belirtirken, projenin yaklaşık bir yıllık süreçte tamamlanması planlanıyor.
Nihat Özbağ'ın yaptığı bilgilendirmede ise projenin Kasım 2027'de tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.
YENİ LOCALAR YAPILACAK
Proje kapsamında kale arkalarında ve stadyumun kule bölümlerinde yeni locaların oluşturulması planlanıyor.
Kaynakta ara başlıkta 52 yeni loca yapılacağı belirtilirken, ayrıntılı bölümde kale arkalarında 48, yükseltilecek kulelerde ise 8 loca oluşturulacağı ifade edildi. Güncel proje aktarımında ise toplam 52 yeni loca planlandığı bilgisi yer aldı.
Stadyumda yapılacak çalışmaların büyük bölümünde maçların Kadıköy'de oynanmaya devam etmesinin planlandığı da belirtildi. Çatı çalışmalarının belirli bir aşamasında bazı karşılaşmaların başka bir statta oynanabileceği ifade edildi.
ÖZBAĞ'DAN 1 MİLYON EUROLUK DESTEK
Projenin hazırlık aşamasındaki mimari, betonarme ve statik çalışmalarının yaklaşık 1 milyon euroluk maliyetinin Nihat Özbağ tarafından karşılanacağı belirtildi.
Stadyumun kapasite artışı ve yenileme çalışmalarını kapsayan inşaat maliyetinin ise yaklaşık 50 milyon euro olması planlanıyor.
FİNANSMAN MODELİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin 50 milyon euroluk inşaat yatırımını yeni dönemde elde edilmesi planlanan kombine, loca ve sponsorluk gelirleriyle finanse etmeyi hedeflediği aktarıldı.
Stadyum projesinin tamamlanmasının ardından kapasite artışı, loca ve diğer gelir kalemlerinin etkisiyle Fenerbahçe'nin yıllık gelirlerine mevcut rakamlara ek olarak yaklaşık 25 milyon euro katkı sağlanması hedefleniyor.