Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, Fabio Miretti için özel bir plan hazırladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların Amed Sportif deplasmanında sergilediği performansla dikkat çeken İtalyan orta sahanın, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak karşılaşmalarda daha fazla süre alacağı belirtildi.
13 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA OPSİYONU
Beşiktaş, Fabio Miretti'yi 28 Ağustos'ta 13 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Vincenzo Italiano'nun özel isteğiyle transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, şimdiye kadar üç resmi karşılaşmada görev yaptı.
AMED SPORTİF MAÇINDA ÖNE ÇIKTI
Kısa süreli sakatlık dönemini geride bırakan Miretti, Amed Sportif deplasmanında Junior Olaitan'ın yerine oyuna dahil oldu.
İtalyan futbolcu, orta sahada Salih Özcan ve Orkun Kökçü ile iyi bir uyum yakalarken özellikle ikili mücadelelerdeki başarısı ve kaliteli paslarıyla dikkat çekti.
Beşiktaş karşılaşmadan puansız ayrılsa da Vincenzo Italiano'nun Miretti'nin performansından çok memnun kaldığı belirtildi.
MİLLİ ARADA ÖZEL PROGRAM
Orta sahanın önemli isimleri Orkun Kökçü, Salih Özcan ve Junior Olaitan milli takım kamplarına giderken Miretti İstanbul'da kaldı.
Italiano'nun 23 yaşındaki futbolcuyu milli ara boyunca özel olarak hazırlayacağı ifade edildi.
İLK 11 ŞANSI GELİYOR
Fabio Miretti'nin 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor ile oynanacak karşılaşmada ilk 11'de görev alma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.
İtalyan orta sahanın bu karşılaşmada Junior Olaitan veya Salih Özcan'ın yerine ilk 11'de değerlendirilebileceği aktarıldı.
SERIE A'DA 106 MAÇA ÇIKTI
Kariyerinde ilk kez İtalya dışında forma giyen Fabio Miretti, Serie A'da Juventus ile 81, Genoa ile 25 olmak üzere toplam 106 karşılaşmada görev yaptı.
23 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 5 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Miretti ayrıca Serie A'da en genç yaşta 100 maç barajını geçen oyunculardan biri oldu.
Juventus altyapısından yetişen İtalyan orta saha, İtalya Kupası'nda 9 karşılaşmada forma giyerek 1 gol ve 1 asist kaydetti. Miretti, Juventus formasıyla 13 Şampiyonlar Ligi maçında da görev yaptı.
BEŞİKTAŞ'TA 66 DAKİKA
Fabio Miretti, Beşiktaş formasıyla Çorum FK karşısında 15, Amed Sportif deplasmanında 45 ve Marsilya maçında 6 dakika sahada kaldı.
İtalyan futbolcu, siyah-beyazlı formayla toplam 66 dakika süre aldı.
13 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA OPSİYONU
Beşiktaş, Fabio Miretti'yi 28 Ağustos'ta 13 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Vincenzo Italiano'nun özel isteğiyle transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, şimdiye kadar üç resmi karşılaşmada görev yaptı.
AMED SPORTİF MAÇINDA ÖNE ÇIKTI
Kısa süreli sakatlık dönemini geride bırakan Miretti, Amed Sportif deplasmanında Junior Olaitan'ın yerine oyuna dahil oldu.
İtalyan futbolcu, orta sahada Salih Özcan ve Orkun Kökçü ile iyi bir uyum yakalarken özellikle ikili mücadelelerdeki başarısı ve kaliteli paslarıyla dikkat çekti.
Beşiktaş karşılaşmadan puansız ayrılsa da Vincenzo Italiano'nun Miretti'nin performansından çok memnun kaldığı belirtildi.
MİLLİ ARADA ÖZEL PROGRAM
Orta sahanın önemli isimleri Orkun Kökçü, Salih Özcan ve Junior Olaitan milli takım kamplarına giderken Miretti İstanbul'da kaldı.
Italiano'nun 23 yaşındaki futbolcuyu milli ara boyunca özel olarak hazırlayacağı ifade edildi.
İLK 11 ŞANSI GELİYOR
Fabio Miretti'nin 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor ile oynanacak karşılaşmada ilk 11'de görev alma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.
İtalyan orta sahanın bu karşılaşmada Junior Olaitan veya Salih Özcan'ın yerine ilk 11'de değerlendirilebileceği aktarıldı.
SERIE A'DA 106 MAÇA ÇIKTI
Kariyerinde ilk kez İtalya dışında forma giyen Fabio Miretti, Serie A'da Juventus ile 81, Genoa ile 25 olmak üzere toplam 106 karşılaşmada görev yaptı.
23 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 5 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Miretti ayrıca Serie A'da en genç yaşta 100 maç barajını geçen oyunculardan biri oldu.
Juventus altyapısından yetişen İtalyan orta saha, İtalya Kupası'nda 9 karşılaşmada forma giyerek 1 gol ve 1 asist kaydetti. Miretti, Juventus formasıyla 13 Şampiyonlar Ligi maçında da görev yaptı.
BEŞİKTAŞ'TA 66 DAKİKA
Fabio Miretti, Beşiktaş formasıyla Çorum FK karşısında 15, Amed Sportif deplasmanında 45 ve Marsilya maçında 6 dakika sahada kaldı.
İtalyan futbolcu, siyah-beyazlı formayla toplam 66 dakika süre aldı.