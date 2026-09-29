Böyle sözleşme Türkiye'de yok: Zidane!

Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'nın başına geçtiği günden bu yana, hem taktik anlayışıyla hem de sözleşmesinin yapısıyla eski takım arkadaşı Didier Deschamps'tan ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE L'Equipe'te yer alan habere göre; Fransa Milli Takımı ve Juventus'ta birlikte oynadığı Deschamps'ın ücret düzeyi korunurken, Zidane'ın uluslararası alandaki yıldız statüsü nedeniyle prim sisteminde değişikliğe gidildi.
AYLIK BRÜT 300 BİN AVRO
Zidane'ın sabit maaşı, Deschamps'ınki gibi aylık brüt 300 bin avro. Böylece Fransız teknik adamın çok yüksek bir ücret talep ettiği yönündeki söylentiler karşılık bulmadı.
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo da büyük bir harcama yapmayı düşünmüyordu. Diallo, kulüp kariyerinde yüksek gelir elde eden Fransa'nın eski 10 numarasının görevi bir para meselesi haline getirmeyeceğine inanıyordu.
İMAJ HAKKI PRİMİNDEN VAZGEÇTİ
Federasyonla yürütülen görüşmelerde Zidane'ın ücretinin nasıl yapılandırılacağı kısa sürede gündeme geldi. Fransa Milli Takımı'nda teknik direktör de futbolcular gibi milli takımın oynadığı her maç için imaj hakkı primi alıyordu. Bu ödeme, Fransa Milli Takımı'yla çalışan çok sayıdaki sponsorun ticari faaliyetleri karşılığında yapılıyordu.
Her maçta ilk 11'de başlayan ve yedek kalan futbolcuların her birine yaklaşık 22 bin avro ödendiği, teknik direktörün ise iki pay alarak bunun iki katını kazandığı anlaşıldı. Zidane'ın gelişiyle birlikte bu uygulama teknik direktör açısından sona erdi. Futbolcular prim almaya devam ederken Zidane artık maç başına imaj hakkı primi almamayı kabul etti.
Bu karar Zidane'ın gelirini azalttığı ancak işini de bir ölçüde kolaylaştırdığı ortaya çıktı. Pek çok markayla kendi anlaşmaları bulunan teknik adamın sponsorlarla ilgili yükümlülük istemediği belirtildi.
Zidane'ın çalıştığı markalar, Fransa Milli Takımı'nın sponsorlarıyla aynı olmadığı ve bunun da imaj hakkı primi olsaydı sorun çıkaracağı anlaşıldı.
BÜYÜK TURNUVALARDA DAHA YÜKSEK PRİM
Zidane ile Fransa Futbol Federasyonu, imaj hakkı priminden vazgeçilmesini Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalarda ödenecek daha yüksek başarı primleriyle dengeleme konusunda anlaşmaya vardı.
Fransa Milli Takımı'nın önümüzdeki yıllarda bu turnuvalarda başarılı olması hâlinde Zidane'ın kazancı önemli ölçüde artabilecek.
AYLIK BRÜT 300 BİN AVRO
Zidane'ın sabit maaşı, Deschamps'ınki gibi aylık brüt 300 bin avro. Böylece Fransız teknik adamın çok yüksek bir ücret talep ettiği yönündeki söylentiler karşılık bulmadı.
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo da büyük bir harcama yapmayı düşünmüyordu. Diallo, kulüp kariyerinde yüksek gelir elde eden Fransa'nın eski 10 numarasının görevi bir para meselesi haline getirmeyeceğine inanıyordu.
İMAJ HAKKI PRİMİNDEN VAZGEÇTİ
Federasyonla yürütülen görüşmelerde Zidane'ın ücretinin nasıl yapılandırılacağı kısa sürede gündeme geldi. Fransa Milli Takımı'nda teknik direktör de futbolcular gibi milli takımın oynadığı her maç için imaj hakkı primi alıyordu. Bu ödeme, Fransa Milli Takımı'yla çalışan çok sayıdaki sponsorun ticari faaliyetleri karşılığında yapılıyordu.
Her maçta ilk 11'de başlayan ve yedek kalan futbolcuların her birine yaklaşık 22 bin avro ödendiği, teknik direktörün ise iki pay alarak bunun iki katını kazandığı anlaşıldı. Zidane'ın gelişiyle birlikte bu uygulama teknik direktör açısından sona erdi. Futbolcular prim almaya devam ederken Zidane artık maç başına imaj hakkı primi almamayı kabul etti.
Bu karar Zidane'ın gelirini azalttığı ancak işini de bir ölçüde kolaylaştırdığı ortaya çıktı. Pek çok markayla kendi anlaşmaları bulunan teknik adamın sponsorlarla ilgili yükümlülük istemediği belirtildi.
Zidane'ın çalıştığı markalar, Fransa Milli Takımı'nın sponsorlarıyla aynı olmadığı ve bunun da imaj hakkı primi olsaydı sorun çıkaracağı anlaşıldı.
BÜYÜK TURNUVALARDA DAHA YÜKSEK PRİM
Zidane ile Fransa Futbol Federasyonu, imaj hakkı priminden vazgeçilmesini Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalarda ödenecek daha yüksek başarı primleriyle dengeleme konusunda anlaşmaya vardı.
Fransa Milli Takımı'nın önümüzdeki yıllarda bu turnuvalarda başarılı olması hâlinde Zidane'ın kazancı önemli ölçüde artabilecek.