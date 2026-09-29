Fenerbahçe'de istikrar için sportif başarı vurgusu

Fenerbahçe'de mali genel kurulun ardından kulübün ekonomik ve sportif hedefleri yeniden gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkan Aziz Yıldırım, genel kurulda kulübün gelirlerini artırmak ve finansal açıdan istikrar sağlamak amacıyla hazırlanan projeleri üyelerle paylaştı.
Yönetimin, ekonomik projelerin hayata geçirilmesinin yanı sıra sportif başarının da bu sürecin en önemli unsurlarından biri olduğu görüşünde olduğu belirtildi.
ŞAMPİYONLUK VURGUSU
Planlanan projelerin tamamlanmasıyla kulübün önemli bir gelir kaynağına ulaşacağı değerlendirilirken, camiada asıl odak noktasının şampiyonluk olması gerektiği görüşünün öne çıktığı aktarıldı.
Fenerbahçe'nin kurulan kadroyla 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmasının önemli bir özlemi sona erdirdiği belirtilirken, sıradaki hedefin şampiyonluk olduğu ifade edildi.
Camiada, futbolculara ve teknik ekibe gereken desteğin verilmesi gerektiği görüşünün de ağırlık kazandığı belirtildi.
"HEDEFİMİZ AYNI"
Aziz Yıldırım ve yönetimin, genel kurulda yapılan tanıtımın ardından verilen yetkiyle birlikte planlanan projeleri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.
Yönetimin, "Göreve başladığımız günden itibaren gereken adımları attık, atmaya da devam edeceğiz. İlk gün ne dediysek hedefimiz aynı. Şampiyonluğu alacağız ve hem taraftarımıza özlem duyduğu başarıyı yaşatacağız, hem de bugüne kadarki yeni projelerimizin gelecek sportif başarıyla değeri daha da artacak. Her şey Fenerbahçe için" ifadelerini kullandığı bildirildi.
Yönetimin, ekonomik projelerin hayata geçirilmesinin yanı sıra sportif başarının da bu sürecin en önemli unsurlarından biri olduğu görüşünde olduğu belirtildi.
ŞAMPİYONLUK VURGUSU
Planlanan projelerin tamamlanmasıyla kulübün önemli bir gelir kaynağına ulaşacağı değerlendirilirken, camiada asıl odak noktasının şampiyonluk olması gerektiği görüşünün öne çıktığı aktarıldı.
Fenerbahçe'nin kurulan kadroyla 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmasının önemli bir özlemi sona erdirdiği belirtilirken, sıradaki hedefin şampiyonluk olduğu ifade edildi.
Camiada, futbolculara ve teknik ekibe gereken desteğin verilmesi gerektiği görüşünün de ağırlık kazandığı belirtildi.
"HEDEFİMİZ AYNI"
Aziz Yıldırım ve yönetimin, genel kurulda yapılan tanıtımın ardından verilen yetkiyle birlikte planlanan projeleri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.
Yönetimin, "Göreve başladığımız günden itibaren gereken adımları attık, atmaya da devam edeceğiz. İlk gün ne dediysek hedefimiz aynı. Şampiyonluğu alacağız ve hem taraftarımıza özlem duyduğu başarıyı yaşatacağız, hem de bugüne kadarki yeni projelerimizin gelecek sportif başarıyla değeri daha da artacak. Her şey Fenerbahçe için" ifadelerini kullandığı bildirildi.