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Michael Kayode: "Attığım golü unutmayacağım"

İtalya'nın Türkiye'yi 4-1 mağlup ettiği maçta ilk milli maçına golle başlayan Michael Kayode, yaşadığı mutluluğu anlatırken Fransa karşısında da en iyi performanslarını sergilemek istediklerini söyledi.

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calendar 29 Eylül 2026 00:49
Fotoğraf: AA
Michael Kayode: 'Attığım golü unutmayacağım'
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İtalya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımızı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Michael Kayode açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmada gol sevinci yaşayan genç futbolcu, ilk milli maçında böyle bir gece yaşayacağını beklemediğini söyledi.

"GERÇEKTEN ÇOK ŞAŞIRDIM"

Kayode, "Attığım golü unutmayacağım. İlk maçımın böyle geçeceğini beklemiyordum, bu yüzden gerçekten çok şaşırdım." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZİ KANITLAMAK İSTEDİK"

İlk yarıdaki oyunlarına da değinen İtalyan futbolcu, "İlk yarıda muhteşem bir sadelik ve kararlılıkla oynadık. Gerçekten kendimizi kanıtlamak istedik. İnanılmaz bir stadyum atmosferinde zorlu bir maçta kazanmak harika oldu." dedi.

"FRANSA KARŞISINDA DA EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Kayode, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir şeyler kanıtlamak ve bunun devamını getirmek istiyoruz. Şimdi Fransa ile karşı karşıya geleceğiz. Fransa karşısında da en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz."

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