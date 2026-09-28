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Mancini: "Önemli olan Türkiye karşısında kazanmaktı"

Roberto Mancini, Türkiye karşısında aldıkları 4-1'lik galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Eylï¿½l 2026 23:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mancini: 'Önemli olan Türkiye karşısında kazanmaktı'
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Roberto Mancini açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede galibiyetin önemine dikkat çekti.

"İSTEDİĞİM REAKSİYONU GÖSTERDİLER"

Mancini, takımının özellikle ilk yarıdaki performansını değerlendirirken, ikinci bölümde oyundan düşmelerine rağmen oyuncularının reaksiyonundan memnun olduğunu belirtti.

"İlk yarı iyi oynadık ama sonrasında oyundan düşmemize rağmen istediğim reaksiyonu oyuncularım gösterdi. Önemli olan Türkiye karşısında galibiyet alabilmekti."

"GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİYDİ"

İtalyan teknik adam, istedikleri oyunun tamamını sahaya yansıtamadıklarını ancak alınan galibiyetin kendileri açısından önemli olduğunu söyledi.

"Bundan sonra da aynı şekilde oynayarak yolumuza devam etmek istiyoruz. İstediğim oyun tam olarak bu değildi ama galibiyet çok önemliydi."

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