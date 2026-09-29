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PFDK açıkladı! Okan Buruk'a ceza

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Trabzonspor maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin TL para cezası verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylï¿½l 2026 20:26 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylï¿½l 2026 21:23
Fotoğraf: X.com
PFDK açıkladı! Okan Buruk'a ceza
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 1 maç men cezası verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla OKAN BURUK

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul tarafından Okan Buruk'a, Trabzonspor maçında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 1 maç men ve 100 bin lira para cezası verildi.

UGOCHUKWU

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcu Lesley Ugochukwu, "rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü" nedeniyle 2 karşılaşmadan men cezası aldı.



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