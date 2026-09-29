CANLI: Anadolu Efes - Real Madrid

Anadolu Efes Basketbol Takımı, EuroLeague'in 2. haftasında 29 Eylül Salı günü (bugün) İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadele, saat 20.00'de başladı. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI TAKİP: (1.SET)
ANADOLU EFES: 0
REAL MADRID: 0
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CANLI TAKİP: (1.SET)
ANADOLU EFES: 0
REAL MADRID: 0
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!