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CANLI: Anadolu Efes - Real Madrid

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 19:56
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
CANLI: Anadolu Efes - Real Madrid
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, EuroLeague'in 2. haftasında 29 Eylül Salı günü (bugün) İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadele, saat 20.00'de başladı. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI TAKİP: (1.SET)

ANADOLU EFES: 0

REAL MADRID: 0

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