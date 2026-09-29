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Fenerbahçe'nin eski kalecisi Ali Şükrü Ersoy vefat etti

A Milli Takım ve Fenerbahçe formalarını giyen Şükrü Ersoy, hayatını kaybetti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 19:37
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Ali Şükrü Ersoy vefat etti
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Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecilerinden Ali Şükrü Ersoy, 95 yaşında hayatını kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüp tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Kalemizi yıllarca başarıyla koruyan, Türk futbolunun unutulmaz file bekçileri arasında yer alan; kulübümüze futbolcu, teknik direktör ve yönetim kurulu üyesi olarak uzun yıllar hizmet eden 1107 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Ali Şükrü Ersoy'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." denildi.



Ersoy'un mücadelesiyle sarı-lacivertli kulübün tarihinde iz bıraktığı belirtilerek, "Futbolculuk kariyerinin ardından da farklı görevlerde kulübümüze hizmet etmeyi sürdüren Şükrü Ersoy'u her zaman saygı ve minnetle hatırlayacağız. Şükrü Ersoy'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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