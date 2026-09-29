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Köyde voleybol takımı oluşturan kızlar "Filenin Sultanları"nın izinden gitmek istiyor

Yalova'nın Sugören köyünde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılarından etkilenen kız öğrencilerin talebiyle 2 yıl önce kurulan voleybol takımında geleceğin voleybolcuları yetişiyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 16:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Köyde voleybol takımı oluşturan kızlar 'Filenin Sultanları'nın izinden gitmek istiyor
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Yalova merkeze bağlı Sugören köyünde ilkokul ve ortaokul çağındaki kızlardan oluşan voleybol takımı, 2 yıldır salonlarda çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "Filenin Sultanları"nın başarılarını televizyon ekranlarından takip eden 1750 nüfuslu Sugören köyündeki kız öğrenciler, 2 yıl önce Sugören Spor Kulübü Futbol Okulu antrenörü ve İsmet Koçhan İlkokulu ile Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Rıdvan Öztoprak'tan voleybol takımı kurulmasını istedi.

Okuldaki 110 öğrencinin talebi üzerine kulüp bünyesinde voleybol takımını kuran Öztoprak, köydeki çocukları spora kazandırıyor.

Toplam 25 öğrencinin yer aldığı takımın oyuncuları, milli voleybolcuları örnek alarak çalışmalarını sürdürüyor.

Okullar arası turnuvalara katılan çocuklar, kendilerini geliştirerek federasyonun düzenlediği müsabakalarda da yer almayı hedefliyor.

- "Burası aslında köyün düğün salonu"

Öztoprak, AA muhabirine, köydeki kız çocuklarının talebiyle kurulan voleybol takımının ilgi gördüğünü anlattı.

Özellikle yaz aylarında öğrenci sayılarının arttığını anlatan Öztoprak, "Yaz mevsiminde köy dışında oturanlar da köye geliyor, hatta çevre köylerden de hem voleybol hem futbol için gelen öğrencilerimiz de var." diye konuştu.

Öztoprak, voleybola katılan öğrencilerin "Filenin Sultanları"nın başarılarından çok etkilendiklerini anlattı.

Antrenmanları köydeki salonda gerçekleştirdiklerini belirten Öztoprak, şöyle devam etti:

"Bizim haftada iki antrenmanımız oluyor. Çocukları bıraksanız haftada 5 gün burada voleybol oynarlar. Köye iyi bir spor alışkanlığı geliştirmiş olduk. Burası aslında köyün düğün salonu. Burayı kızlarımız için modifiye ettik. Gençlik ve Spor Müdürlüğünden ağ, direk gibi malzeme desteği aldık. Çocuklar mutlu. Aileler çocuklarının bir spor dalına yönelmelerinden dolayı çok mutlu. Televizyon veya sanal ortamdan uzaklaşmalarından dolayı da müthiş geri dönüşler var. Kızlarımızın büyük hedefi Filenin Sultanları gibi olmak. Kızlara örnek oluyorlar, o yüzden voleybolu çok seviyorlar."

- "Kendimi orada hayal ediyorum"

Sporculardan Semiha Bezgin ise voleybol takımında hem sosyalleştiğini hem de kendisini geliştirdiğini söyledi.

"Filenin Sultanları"nın maçlarını kaçırmadığını belirten Bezgin, "Motivasyon kaynağımız diyebiliriz. Onları tebrik ediyoruz. Onları izlerken çok keyif alıyoruz. Kendimi orada hayal ediyorum. Biri smaç vururken 'Oradaki kişi ben olsaydım.' gibi düşünceler aklıma geliyor." ifadelerini kullandı.

Zeynep Toylak da köye sonradan taşındıklarını dile getirerek ilk zamanlarda voleybola ilgisinin olmadığını anlattı.

Buradaki voleybol takımından etkilendiğini belirten Toylak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarıları sayesinde kendilerine hedefler koyduklarını kaydetti.

Zeynep Kiraz da "Filenin Sultanları"nı örnek aldıklarını ifade ederek, "Onları idolüm olarak görüyorum. Büyüyünce onlar gibi olmak isterim. Buraya gelince çok mutlu oluyoruz." dedi.

Fatma Yılmaz ise eğitim hayatı boyunca voleybola devam etmek istediğini söyledi.

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