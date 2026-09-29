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Simmons: "Basketbolu sevmediğimi söylemek saçmalık"

Sacramento Kings ile NBA'e dönen Ben Simmons, geçen sezon forma giymemesinin basketbola olan isteğiyle değil, sağlık durumuyla ilgili olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylül 2026 15:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Simmons: 'Basketbolu sevmediğimi söylemek saçmalık'
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Ben Simmons, basketbolu sevmediği yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Bir sezonluk aranın ardından Sacramento Kings kadrosuna katılan oyuncu, sahalardan uzak kalmasının nedeninin vücudundaki sorunlar olduğunu belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "Bu, oynamak isteyip istemememle ilgili değildi. İnsanlar basketbolu sevmediğimi söyledi. Bu saçmalık," diyen Simmons, "Bu oyunu seviyorum. Sevmeseydim kendime odaklanıp yeniden bu noktaya gelmek için bir yıl harcamazdım," ifadelerini kullandı.

2016 draftının birinci sırasından seçilen Simmons, Philadelphia 76ers'taki ilk dört sezonunda Yılın Çaylağı ödülü kazanmış, üç kez All-Star ve iki kez NBA En İyi Savunma Beşi'ne seçilmişti. Ancak sırtındaki sorunlar sonraki yıllarda düzenli olarak forma giymesini engelledi.

Son olarak 2024-25 sezonunda Brooklyn Nets ve Los Angeles Clippers formalarıyla toplam 51 maçta oynayan Simmons, 5,0 sayı, 4,7 ribaund ve 5,6 asist ortalamaları yakaladı. Geçen sezonun tamamını sakatlıklarından kurtulmaya ayırdı.

Kings'in medya gününde fiziksel olarak hazır olduğunu söyleyen Simmons, "Olmam gereken noktadayım. Geçen sezon boyunca vücuduma odaklandım ve bunun kariyerim için verdiğim en iyi kararlardan biri olduğunu düşünüyorum. Kendimi harika hissediyorum. Hiçbir kısıtlamam yok," dedi.

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