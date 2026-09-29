Ben Simmons, basketbolu sevmediği yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Bir sezonluk aranın ardından Sacramento Kings kadrosuna katılan oyuncu, sahalardan uzak kalmasının nedeninin vücudundaki sorunlar olduğunu belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "Bu, oynamak isteyip istemememle ilgili değildi. İnsanlar basketbolu sevmediğimi söyledi. Bu saçmalık," diyen Simmons, "Bu oyunu seviyorum. Sevmeseydim kendime odaklanıp yeniden bu noktaya gelmek için bir yıl harcamazdım," ifadelerini kullandı.
2016 draftının birinci sırasından seçilen Simmons, Philadelphia 76ers'taki ilk dört sezonunda Yılın Çaylağı ödülü kazanmış, üç kez All-Star ve iki kez NBA En İyi Savunma Beşi'ne seçilmişti. Ancak sırtındaki sorunlar sonraki yıllarda düzenli olarak forma giymesini engelledi.
Son olarak 2024-25 sezonunda Brooklyn Nets ve Los Angeles Clippers formalarıyla toplam 51 maçta oynayan Simmons, 5,0 sayı, 4,7 ribaund ve 5,6 asist ortalamaları yakaladı. Geçen sezonun tamamını sakatlıklarından kurtulmaya ayırdı.
Kings'in medya gününde fiziksel olarak hazır olduğunu söyleyen Simmons, "Olmam gereken noktadayım. Geçen sezon boyunca vücuduma odaklandım ve bunun kariyerim için verdiğim en iyi kararlardan biri olduğunu düşünüyorum. Kendimi harika hissediyorum. Hiçbir kısıtlamam yok," dedi.
2016 draftının birinci sırasından seçilen Simmons, Philadelphia 76ers'taki ilk dört sezonunda Yılın Çaylağı ödülü kazanmış, üç kez All-Star ve iki kez NBA En İyi Savunma Beşi'ne seçilmişti. Ancak sırtındaki sorunlar sonraki yıllarda düzenli olarak forma giymesini engelledi.
Son olarak 2024-25 sezonunda Brooklyn Nets ve Los Angeles Clippers formalarıyla toplam 51 maçta oynayan Simmons, 5,0 sayı, 4,7 ribaund ve 5,6 asist ortalamaları yakaladı. Geçen sezonun tamamını sakatlıklarından kurtulmaya ayırdı.
Kings'in medya gününde fiziksel olarak hazır olduğunu söyleyen Simmons, "Olmam gereken noktadayım. Geçen sezon boyunca vücuduma odaklandım ve bunun kariyerim için verdiğim en iyi kararlardan biri olduğunu düşünüyorum. Kendimi harika hissediyorum. Hiçbir kısıtlamam yok," dedi.