NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Avrupa basketbolunda oyuncuların her maç yüksek efor gösterdiğini söylerken NBA'de bazı oyuncuların All-Star arasına kadar daha rahat oynadığını savundu.
Litvanya ziyareti kapsamında Zalgiris-Olympiacos maçını da saha kenarından izleyecek olan O'Neal, Avrupa basketbolu ile NBA arasındaki farklara ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "Avrupa'da oynanan basketbolun NBA'dekinden biraz daha iyi olduğunu biliyorum. Bunu söylediğim için çok tepki alacağımı da biliyorum," diyen O'Neal, oyuncuların maçlara yaklaşımı hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Oradaki oyuncular 36 maçın tamamında var gücüyle oynuyor. NBA'de ise bazı oyuncular All-Star maçına kadar biraz rahat takılıyor..."
O'Neal, yeni küresel marka elçisi olduğu NordVPN'in etkinliklerine katılmak üzere Litvanya'ya gitti. Başkent Vilnius'taki programının ardından Kaunas'a geçecek olan dört kez NBA şampiyonu eski oyuncunun, Zalgiris ile Olympiacos arasında salı günü oynanacak EuroLeague maçını saha kenarından izlemesi bekleniyor.
2026-27 EuroLeague normal sezonunun ikinci haftasındaki karşılaşma, Zalgiris'in bu sezon kendi sahasında oynayacağı ilk Avrupa maçı olacak. Jonas Valanciunas'ın formasını giydiği Litvanya ekibi, ilk hafta Kızılyıldız'ı deplasmanda mağlup etmişti.
Zalgiris Başkanı Paulius Jankunas, O'Neal'ın salonda bulunmasının taraftarlar için sezonun ilk iç saha maçını daha da unutulmaz kılacağını söyledi.
Litvanya ziyareti kapsamında Zalgiris-Olympiacos maçını da saha kenarından izleyecek olan O'Neal, Avrupa basketbolu ile NBA arasındaki farklara ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "Avrupa'da oynanan basketbolun NBA'dekinden biraz daha iyi olduğunu biliyorum. Bunu söylediğim için çok tepki alacağımı da biliyorum," diyen O'Neal, oyuncuların maçlara yaklaşımı hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Oradaki oyuncular 36 maçın tamamında var gücüyle oynuyor. NBA'de ise bazı oyuncular All-Star maçına kadar biraz rahat takılıyor..."
O'Neal, yeni küresel marka elçisi olduğu NordVPN'in etkinliklerine katılmak üzere Litvanya'ya gitti. Başkent Vilnius'taki programının ardından Kaunas'a geçecek olan dört kez NBA şampiyonu eski oyuncunun, Zalgiris ile Olympiacos arasında salı günü oynanacak EuroLeague maçını saha kenarından izlemesi bekleniyor.
2026-27 EuroLeague normal sezonunun ikinci haftasındaki karşılaşma, Zalgiris'in bu sezon kendi sahasında oynayacağı ilk Avrupa maçı olacak. Jonas Valanciunas'ın formasını giydiği Litvanya ekibi, ilk hafta Kızılyıldız'ı deplasmanda mağlup etmişti.
Zalgiris Başkanı Paulius Jankunas, O'Neal'ın salonda bulunmasının taraftarlar için sezonun ilk iç saha maçını daha da unutulmaz kılacağını söyledi.