Bugün
21:45
Slovenya
Kuzey Makedonya
Bugün
21:45
İskoçya
İsviçre
Bugün
21:45
İspanya
Hırvatistan
Bugün
21:45
Çekya
İngiltere
Bugün
19:00
Finlandiya
Beyaz Rusya
Bugün
19:00
Moldova
Faroe Adaları
Bugün
21:45
Lüksemburg
İzlanda
Bugün
21:45
San Marino
Arnavutluk
Bugün
21:45
Slovakya
Kazakistan
Bugün
21:45
Bulgaristan
Estonya
CANLI
85'
Avustralya
2
Brezilya
4
Bugün
19:00
Rusya
İran
Yarın
03:00
ABD
Şili
Yarın
04:00
Meksika
Peru
Bugün
16:00
Güney Sudan
Mısır
Bugün
16:00
Etiyopya
Senegal
Bugün
16:00
Lesotho
Fas
Bugün
16:00
Burundi
Cezayir
Bugün
19:00
Gine Bissau
Nijerya
Bugün
22:00
Kongo
Kamerun

Shaq: "Avrupa basketbolu NBA'den biraz daha iyi"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Avrupa basketbolunda oyuncuların her maç yüksek efor gösterdiğini söylerken NBA'de bazı oyuncuların All-Star arasına kadar daha rahat oynadığını savundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 14:43 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2026 14:44
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: X.com
Shaq: 'Avrupa basketbolu NBA'den biraz daha iyi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Avrupa basketbolunda oyuncuların her maç yüksek efor gösterdiğini söylerken NBA'de bazı oyuncuların All-Star arasına kadar daha rahat oynadığını savundu.

 Litvanya ziyareti kapsamında Zalgiris-Olympiacos maçını da saha kenarından izleyecek olan O'Neal, Avrupa basketbolu ile NBA arasındaki farklara ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "Avrupa'da oynanan basketbolun NBA'dekinden biraz daha iyi olduğunu biliyorum. Bunu söylediğim için çok tepki alacağımı da biliyorum," diyen O'Neal, oyuncuların maçlara yaklaşımı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Oradaki oyuncular 36 maçın tamamında var gücüyle oynuyor. NBA'de ise bazı oyuncular All-Star maçına kadar biraz rahat takılıyor..."

O'Neal, yeni küresel marka elçisi olduğu NordVPN'in etkinliklerine katılmak üzere Litvanya'ya gitti. Başkent Vilnius'taki programının ardından Kaunas'a geçecek olan dört kez NBA şampiyonu eski oyuncunun, Zalgiris ile Olympiacos arasında salı günü oynanacak EuroLeague maçını saha kenarından izlemesi bekleniyor.

2026-27 EuroLeague normal sezonunun ikinci haftasındaki karşılaşma, Zalgiris'in bu sezon kendi sahasında oynayacağı ilk Avrupa maçı olacak. Jonas Valanciunas'ın formasını giydiği Litvanya ekibi, ilk hafta Kızılyıldız'ı deplasmanda mağlup etmişti.

Zalgiris Başkanı Paulius Jankunas, O'Neal'ın salonda bulunmasının taraftarlar için sezonun ilk iç saha maçını daha da unutulmaz kılacağını söyledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.