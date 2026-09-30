Beşiktaş'ta Al-Musrati gerçeği: 2 milyon euro ödeme!

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya'ya 4-1 kaybettiği maçın ardından Beşiktaş ile Braga arasındaki transferlerin detayları da ortaya çıktı.
DEMİR EGE İÇİN BONUS DEVREYE GİRDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Demir Ege Tıknaz, İtalya maçında sonradan oyuna dahil oldu. 22 yaşındaki futbolcunun oyuna dahil olmasıyla birlikte 500 bin euro'luk bonus maddesi de devreye girdi. Demir Ege için Beşiktaş'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Braga, genç futbolcunun sözleşmesine milli takımda 3 maçta süre bulması durumunda 500 bin euro'luk bir bonus maddesi de eklemişti. İtalya maçıyla birlikte bu bonus devreye girdi.
Demir Ege Tıknaz, ocak ayında Braga'ya 7 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ile transfer olmuştu. Milli futbolcu, Braga ile 2031 yılına kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.
AL-MUSRATI GERÇEKLERİ
Öte yandan A Bola'da yer alan habere göre, Beşiktaş ve Braga arasındaki durum sadece Demir Ege ile sınırlı değil...
A Bola'da yer alan haberde, "Beşiktaş ve Braga arasında henüz kapatılmamış hesaplar var." denildi ve Beşiktaş'ın, Al-Musrati transferinden dolayı Braga'ya hala 2 milyon euro ödemesi olduğu yazıldı.
Al-Musrati, Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama bedeli ve 11 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu ile transfer olmuştu. Portekiz basınında yer alan haberde, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinde 2.5 milyon euro'ya kadar da bonus maddeleri ve Beşiktaş'ın Portekiz ekibine 2 milyon euro ödemesi olduğu belirtildi.
Beşiktaş, Musrati'yi; Monaco ve Verona gibi takımlara kiralamasının ardından ağustos ayında deneyimli orta saha oyuncusunun sözleşmesini feshederek yollarını ayırmıştı. Beşiktaş'a veda eden Al-Musrati, Al-Ahli'ye imza attı.
DEMİR EGE İÇİN BONUS DEVREYE GİRDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Demir Ege Tıknaz, İtalya maçında sonradan oyuna dahil oldu. 22 yaşındaki futbolcunun oyuna dahil olmasıyla birlikte 500 bin euro'luk bonus maddesi de devreye girdi. Demir Ege için Beşiktaş'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Braga, genç futbolcunun sözleşmesine milli takımda 3 maçta süre bulması durumunda 500 bin euro'luk bir bonus maddesi de eklemişti. İtalya maçıyla birlikte bu bonus devreye girdi.
Demir Ege Tıknaz, ocak ayında Braga'ya 7 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ile transfer olmuştu. Milli futbolcu, Braga ile 2031 yılına kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.
AL-MUSRATI GERÇEKLERİ
Öte yandan A Bola'da yer alan habere göre, Beşiktaş ve Braga arasındaki durum sadece Demir Ege ile sınırlı değil...
A Bola'da yer alan haberde, "Beşiktaş ve Braga arasında henüz kapatılmamış hesaplar var." denildi ve Beşiktaş'ın, Al-Musrati transferinden dolayı Braga'ya hala 2 milyon euro ödemesi olduğu yazıldı.
Al-Musrati, Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama bedeli ve 11 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu ile transfer olmuştu. Portekiz basınında yer alan haberde, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinde 2.5 milyon euro'ya kadar da bonus maddeleri ve Beşiktaş'ın Portekiz ekibine 2 milyon euro ödemesi olduğu belirtildi.
Beşiktaş, Musrati'yi; Monaco ve Verona gibi takımlara kiralamasının ardından ağustos ayında deneyimli orta saha oyuncusunun sözleşmesini feshederek yollarını ayırmıştı. Beşiktaş'a veda eden Al-Musrati, Al-Ahli'ye imza attı.