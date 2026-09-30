Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a Alman kancası!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunu iyi değerlendiren Oğuz Aydın, milli takımda da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Eylül 2026 12:43
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a Alman kancası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunu iyi değerlendiren Oğuz Aydın, A Milli Takım'da da kalitesini ortaya koydu. Yıldız oyuncunun performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

HAMBURG TAKİBE ALDI

Oğuz Aydın'ın İtalya maçında tribünden Alman ekibi Hamburg'un yetkilileri tarafından takip edildiği belirtildi. Almanların, milli futbolcuyu ocak ayına kadar yakından izlemeye devam edeceği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Oğuz Aydın, 4 karşılaşmada ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 gol ve 2 asist kaydetti.

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.