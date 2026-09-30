Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a Alman kancası!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunu iyi değerlendiren Oğuz Aydın, A Milli Takım'da da kalitesini ortaya koydu. Yıldız oyuncunun performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.
HAMBURG TAKİBE ALDI
Oğuz Aydın'ın İtalya maçında tribünden Alman ekibi Hamburg'un yetkilileri tarafından takip edildiği belirtildi. Almanların, milli futbolcuyu ocak ayına kadar yakından izlemeye devam edeceği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Oğuz Aydın, 4 karşılaşmada ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 gol ve 2 asist kaydetti.
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HAMBURG TAKİBE ALDI
Oğuz Aydın'ın İtalya maçında tribünden Alman ekibi Hamburg'un yetkilileri tarafından takip edildiği belirtildi. Almanların, milli futbolcuyu ocak ayına kadar yakından izlemeye devam edeceği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Oğuz Aydın, 4 karşılaşmada ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 gol ve 2 asist kaydetti.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE