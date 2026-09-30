Joe Willock'ta Beşiktaş ihtimali güçleniyor!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde sonuçlandıramadığı Joe Willock dosyası yeniden hareketlendi.
Başkan Serdal Adalı'nın daha önce 'Ocak ayında imza atabiliriz.' dediği 27 yaşındaki İngiliz orta saha için belirleyici süreç devre arasına kadar yaşanacak.
OCAK'TA BEŞİKTAŞ'A YAKIN Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Newcastle United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Willock'a İngiliz kulübünün yeni kontrat önermeye hazırlandığı öğrenildi.
Tarafların ocak ayına kadar görüşmeler yapacağı, oyuncunun teklifi reddetmesi halinde Beşiktaş ihtimalinin ciddi biçimde güçleneceği belirtildi.
Siyah-Beyazlılar bu senaryoda Willock'la kış transfer döneminde ön protokol imzalayabilecek. Böylece İngiliz futbolcu 2027 yazında bonservis bedeli ödenmeden Beşiktaş'a katılabilecek.
Willock'un Newcastle'daki forma süreleri de dikkat çekiyor. Bu sezon Liverpool karşısında 34 dakika oynayıp bir gol atan yıldız orta saha; Tottenham'a karşı 71, Bournemouth karşısında 63, Leeds United önünde 33 ve Hull City maçında 87 dakika görev yaptı.
Başkan Adalı'nın transfer için daha önce oyuncunun ailesini İstanbul'a getirdiği ve teknik heyetin Willock'la birçok kez görüntülü görüşme gerçekleştirdiği de belirtildi.
"OCAK AYINDA TEKRAR KONUŞACAĞIZ"
Devre arası transfer çalışmalarına ilişkin bilgi veren Serdal Adalı, "Rakiplerle makas vardı ama düzgün bir planlamayla makas kapandı. Sahada makası kapattık. Takımların piyasa değeri önemli değil. Kalite olarak açılan bir makas yok. Devre arası transferleri için çalışmalarımız devam ediyor. Yaz döneminde alamadığımız oyuncuları, devre arasında almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Willock transferine de değinen Adalı, "Willock'u hoca çok istemişti. İki ay sonra oyuncu serbest olacak. 20 milyon pound istedi onu da kabul ettik. Ocak ayında tekrar konuşacağız. O dönem kulübü vermedi." dedi.
Yerli futbolcu arayışlarının da sürdüğünü belirten Adalı, "Yerli futbolcu eksiğimiz hala sürüyor. Salih müthiş katkı sağladı. Yerli oyuncu arayışımız devam ediyor. İlhan Fakılı, Önder hoca ve scout ekibimizin çalışmalarıyla ortaya çıktı. Devre arasında eksikleri tamamlarız diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı
Başkan Serdal Adalı'nın daha önce 'Ocak ayında imza atabiliriz.' dediği 27 yaşındaki İngiliz orta saha için belirleyici süreç devre arasına kadar yaşanacak.
OCAK'TA BEŞİKTAŞ'A YAKIN Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Newcastle United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Willock'a İngiliz kulübünün yeni kontrat önermeye hazırlandığı öğrenildi.
Tarafların ocak ayına kadar görüşmeler yapacağı, oyuncunun teklifi reddetmesi halinde Beşiktaş ihtimalinin ciddi biçimde güçleneceği belirtildi.
Siyah-Beyazlılar bu senaryoda Willock'la kış transfer döneminde ön protokol imzalayabilecek. Böylece İngiliz futbolcu 2027 yazında bonservis bedeli ödenmeden Beşiktaş'a katılabilecek.
Willock'un Newcastle'daki forma süreleri de dikkat çekiyor. Bu sezon Liverpool karşısında 34 dakika oynayıp bir gol atan yıldız orta saha; Tottenham'a karşı 71, Bournemouth karşısında 63, Leeds United önünde 33 ve Hull City maçında 87 dakika görev yaptı.
Başkan Adalı'nın transfer için daha önce oyuncunun ailesini İstanbul'a getirdiği ve teknik heyetin Willock'la birçok kez görüntülü görüşme gerçekleştirdiği de belirtildi.
"OCAK AYINDA TEKRAR KONUŞACAĞIZ"
Devre arası transfer çalışmalarına ilişkin bilgi veren Serdal Adalı, "Rakiplerle makas vardı ama düzgün bir planlamayla makas kapandı. Sahada makası kapattık. Takımların piyasa değeri önemli değil. Kalite olarak açılan bir makas yok. Devre arası transferleri için çalışmalarımız devam ediyor. Yaz döneminde alamadığımız oyuncuları, devre arasında almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Willock transferine de değinen Adalı, "Willock'u hoca çok istemişti. İki ay sonra oyuncu serbest olacak. 20 milyon pound istedi onu da kabul ettik. Ocak ayında tekrar konuşacağız. O dönem kulübü vermedi." dedi.
Yerli futbolcu arayışlarının da sürdüğünü belirten Adalı, "Yerli futbolcu eksiğimiz hala sürüyor. Salih müthiş katkı sağladı. Yerli oyuncu arayışımız devam ediyor. İlhan Fakılı, Önder hoca ve scout ekibimizin çalışmalarıyla ortaya çıktı. Devre arasında eksikleri tamamlarız diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı