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PJ Dozier: "İnanılmaz bir hücuma sahibiz"

Anadolu Efes'te Kai Jones ve PJ Dozier Real Madrid maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylül 2026 23:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
PJ Dozier: 'İnanılmaz bir hücuma sahibiz'
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Anadolu Efes'te Kai Jones ve PJ Dozier Real Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kai Jones'un maç sonu görüşleri şu şekilde:

"Takımımla gurur duyuyorum. Detaylara odaklandık ve hem hücumda hem savunmada oyun planını uyguladık. Bunları her gün yapmaya başladığımızda oldukça iyi bir takım olacağız. Benim için önemli olan şey savunma planımıza odaklanmak. Çok fazla analiz seyrediyorum. Özellikle ikili oyun savunmasında yapmam gerekeni sahaya koymaya çalışıyorum. Hücumda oyun kurucularımız sürekli benim için üretiyor. Hücumda böyle top paylaşmaya devam ettikçe savunulması zor bir takım haline geleceğiz."

PJ Dozier ise şunları söyledi:

"Yapmak istediğimiz şey buydu. EuroLeague sezonunda evimizdeki ilk maçımızda taraftara heyecan verici bir şey sunmak istedik. İnanılmaz hücuma sahip bir takımımız var. Basketbol oynamayı bilen çok insan var takımda. Savunmayı hallettiğimizde oldukça iyi bir takım olacağız. Birkaç ayarlama yapmamız gerek ama bunlar zamanla olacak şeyler. Şimdilik bu galibiyeti aldığımız için mutluyuz."

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