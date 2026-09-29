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Milli Takım'da kötü haber! 2 isim antrenmanda yok

A Milli Takım'da Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu, sakatlıkları nedeniyle bugünkü antrenmana katılmadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 20:57
Haber: TFF, Fotoğraf: TFF
Milli Takım'da kötü haber! 2 isim antrenmanda yok
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak A Milli Takımımız, hazırlıklarına Riva'da yaptığı antrenmanla başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İTALYA MAÇINDA OYNAYANLAR REJENERASYON YAPTI

Dün oynanan Türkiye-İtalya maçında süre alan oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda çalıştı.

Isınma hareketlerinin ardından çeviklik çalışması ve sprint koşuları yapan futbolcular, daha sonra top kapma çalışması ve taktik oyun gerçekleştirdi.

ORKUN VE EMİRHAN İDMANA KATILMADI

İtalya maçı sonrasında ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü ile sakatlığı nedeniyle ağrısı bulunan Emirhan Topçu, bugünkü antrenmanda yer almadı.

A Milli Takımımız, Belçika maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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