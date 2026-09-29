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Eyüpspor'un yeni hocası belli oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylül 2026 17:55 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2026 17:56
Fotoğraf: Imago
Eyüpspor'un yeni hocası belli oldu!
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Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine getirilen isim belli oldu. Eflatun-sarılı kulüp, Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MUSTAFA DALCI DÖNEMİ

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Semt-i Mukaddes'e Hoş Geldin Mustafa Dalcı! Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kulüp ayrıca yeni teknik direktör Mustafa Dalcı ve teknik ekibine başarı dileğinde bulundu.

Eyüpspor, "Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı'ya kulübümüze hoş geldin diyor; kendisine ve teknik ekibine, eflatun-sarılı formamız altında başarılı bir dönem diliyoruz." açıklamasını yaptı.

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