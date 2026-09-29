Eyüpspor'un yeni hocası belli oldu!

Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine getirilen isim belli oldu. Eflatun-sarılı kulüp, Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MUSTAFA DALCI DÖNEMİ
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Semt-i Mukaddes'e Hoş Geldin Mustafa Dalcı! Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kulüp ayrıca yeni teknik direktör Mustafa Dalcı ve teknik ekibine başarı dileğinde bulundu.
Eyüpspor, "Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı'ya kulübümüze hoş geldin diyor; kendisine ve teknik ekibine, eflatun-sarılı formamız altında başarılı bir dönem diliyoruz." açıklamasını yaptı.
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Semt-i Mukaddes'e Hoş Geldin Mustafa Dalcı! Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kulüp ayrıca yeni teknik direktör Mustafa Dalcı ve teknik ekibine başarı dileğinde bulundu.
Eyüpspor, "Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı'ya kulübümüze hoş geldin diyor; kendisine ve teknik ekibine, eflatun-sarılı formamız altında başarılı bir dönem diliyoruz." açıklamasını yaptı.