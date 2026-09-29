Anthony Davis, Washington Wizards'taki geleceği hakkında karar vermek için sezon sonunu bekleyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Medya gününde konuşan Davis, "Sezon boyunca sahaya çıkıp yapabildiklerimi üst düzeyde yapmaya çalışacağım. Sezon bittiğinde yönetimle oturup bu konuları yeniden konuşacağız," dedi.
Davis'in 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunuyor. Bu nedenle 33 yaşındaki pivotun Washington'da yalnızca bir sezon geçirme ihtimali var. Wizards yönetimi açısından ise kararın sezon sonuna kalması, Davis'i takas etme konusunda değerlendirme yapmayı zorlaştırabilir.
Washington, Davis'i şubat ayında kadrosuna katmıştı. Kulüp bu yıl ayrıca Trae Young'ı transfer etti ve draftın birinci sırasından AJ Dybantsa'yı seçti. Young, Wizards ile sözleşmesini uzatırken Davis henüz uzun vadeli geleceği konusunda bir taahhütte bulunmadı.
Son üç sezonun hiçbirinde 18 galibiyet sınırını aşamayan Wizards'ın Davis ve yeni kadrosuyla ne kadar ilerleyebileceği merak konusu. Genel menajer Will Dawkins ise yıldız oyuncunun sezona motive girdiğini belirterek, "AD'nin basketbol dünyasına gerçekte kim olduğunu yeniden hatırlatmasını bekliyorum," dedi.
Davis'in 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunuyor. Bu nedenle 33 yaşındaki pivotun Washington'da yalnızca bir sezon geçirme ihtimali var. Wizards yönetimi açısından ise kararın sezon sonuna kalması, Davis'i takas etme konusunda değerlendirme yapmayı zorlaştırabilir.
Washington, Davis'i şubat ayında kadrosuna katmıştı. Kulüp bu yıl ayrıca Trae Young'ı transfer etti ve draftın birinci sırasından AJ Dybantsa'yı seçti. Young, Wizards ile sözleşmesini uzatırken Davis henüz uzun vadeli geleceği konusunda bir taahhütte bulunmadı.
Son üç sezonun hiçbirinde 18 galibiyet sınırını aşamayan Wizards'ın Davis ve yeni kadrosuyla ne kadar ilerleyebileceği merak konusu. Genel menajer Will Dawkins ise yıldız oyuncunun sezona motive girdiğini belirterek, "AD'nin basketbol dünyasına gerçekte kim olduğunu yeniden hatırlatmasını bekliyorum," dedi.