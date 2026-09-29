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Warriors'a Porzingis'ten kötü haber: Dönüş tarihi belirsiz

Golden State Warriors, Kristaps Porzingis'in bir sağlık sorunu nedeniyle süresiz olarak takımdan uzak kalacağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 13:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Warriors'a Porzingis'ten kötü haber: Dönüş tarihi belirsiz
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Golden State Warriors pivotu Kristaps Porzingis, yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle belirsiz süreyle forma giyemeyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'den Anthony Slater'ın aktardığına göre genel menajer Mike Dunleavy, Porzingis'in geçen hafta sahada çalıştığını, ancak kulübün sağlık sorunundan pazar günü haberdar edildiğini söyledi. Sorunun niteliğine veya oyuncunun ne zaman dönebileceğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Warriors, 30 yaşındaki Letonyalı oyuncuyu geçen sezon takas döneminde kadrosuna katmış ve haziran ayında kendisiyle iki yıllık 40 milyon dolarlık sözleşme uzatmıştı. Porzingis, geçen sezon Atlanta Hawks ve Warriors formalarıyla toplam 32 maçta 16,7 sayı, 5,2 ribaund, 2,5 asist ve 1,2 blok ortalamaları yakaladı.

Sezona Golden State'in ilk beş pivotu olarak başlaması beklenen Porzingis'in yokluğunda Al Horford ile çaylak Yaxel Lendeborg'un daha fazla süre alması gündeme gelebilir. Warriors, yeni sezonun ilk maçını 21 Ekim'de Los Angeles Lakers'a karşı oynayacak.

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