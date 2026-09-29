Golden State Warriors pivotu Kristaps Porzingis, yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle belirsiz süreyle forma giyemeyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Anthony Slater'ın aktardığına göre genel menajer Mike Dunleavy, Porzingis'in geçen hafta sahada çalıştığını, ancak kulübün sağlık sorunundan pazar günü haberdar edildiğini söyledi. Sorunun niteliğine veya oyuncunun ne zaman dönebileceğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Warriors, 30 yaşındaki Letonyalı oyuncuyu geçen sezon takas döneminde kadrosuna katmış ve haziran ayında kendisiyle iki yıllık 40 milyon dolarlık sözleşme uzatmıştı. Porzingis, geçen sezon Atlanta Hawks ve Warriors formalarıyla toplam 32 maçta 16,7 sayı, 5,2 ribaund, 2,5 asist ve 1,2 blok ortalamaları yakaladı.
Sezona Golden State'in ilk beş pivotu olarak başlaması beklenen Porzingis'in yokluğunda Al Horford ile çaylak Yaxel Lendeborg'un daha fazla süre alması gündeme gelebilir. Warriors, yeni sezonun ilk maçını 21 Ekim'de Los Angeles Lakers'a karşı oynayacak.
Warriors, 30 yaşındaki Letonyalı oyuncuyu geçen sezon takas döneminde kadrosuna katmış ve haziran ayında kendisiyle iki yıllık 40 milyon dolarlık sözleşme uzatmıştı. Porzingis, geçen sezon Atlanta Hawks ve Warriors formalarıyla toplam 32 maçta 16,7 sayı, 5,2 ribaund, 2,5 asist ve 1,2 blok ortalamaları yakaladı.
Sezona Golden State'in ilk beş pivotu olarak başlaması beklenen Porzingis'in yokluğunda Al Horford ile çaylak Yaxel Lendeborg'un daha fazla süre alması gündeme gelebilir. Warriors, yeni sezonun ilk maçını 21 Ekim'de Los Angeles Lakers'a karşı oynayacak.