Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz'ın bonusu devreye girdi

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın Sporting Braga'ya transferinden 500 bin euro ek gelir elde edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 21 Ocak 2026 tarihinde yaklaşık 7 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Demir Ege'nin sözleşmesindeki bonus maddesi devreye girdi.
3 MİLLİ MAÇ ŞARTI GERÇEKLEŞTİ
Transfer anlaşmasına göre Demir Ege Tıknaz'ın Braga'da bulunduğu süre içerisinde A Milli Takım'da 3 kez forma giymesi halinde Beşiktaş'a 500 bin euro bonus ödenecekti.
Milli futbolcunun bu şartı yerine getirmesiyle birlikte Sporting Braga'nın Beşiktaş'a 500 bin euro ödeme yapacağı belirtildi.
Böylece siyah-beyazlıların Demir Ege Tıknaz transferinden elde edeceği gelire 500 bin euro daha eklenecek.
3 MİLLİ MAÇ ŞARTI GERÇEKLEŞTİ
Transfer anlaşmasına göre Demir Ege Tıknaz'ın Braga'da bulunduğu süre içerisinde A Milli Takım'da 3 kez forma giymesi halinde Beşiktaş'a 500 bin euro bonus ödenecekti.
Milli futbolcunun bu şartı yerine getirmesiyle birlikte Sporting Braga'nın Beşiktaş'a 500 bin euro ödeme yapacağı belirtildi.
Böylece siyah-beyazlıların Demir Ege Tıknaz transferinden elde edeceği gelire 500 bin euro daha eklenecek.