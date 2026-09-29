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LeBron: "Philadelphia'ya ikinci turda elenmek için gelmedim"

Philadelphia 76ers'ın yeni yıldızı LeBron James, hedefinin beşinci şampiyonluğu olduğunu vurgulayarak takım arkadaşlarını başarı için alışık olmadıkları şeyleri yapmaya çağırdı.

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calendar 29 Eylül 2026 12:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
LeBron: 'Philadelphia'ya ikinci turda elenmek için gelmedim'
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LeBron James, Philadelphia 76ers formasıyla ilk maçına çıkmadan önce takımda şampiyonluk hedefini öne çıkardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 76ers'ın medya gününde konuşan James, "Harika bir takım olmak istiyorsak bizi rahat hissettirmeyen şeyleri yapmalıyız. Rahatsızlıkla rahat olmayı öğrenmeliyiz. İyi bir takıma dönüşmenin en hızlı yolu bu. Rahat olmadığınız şeyleri yapmayı sevmelisiniz," dedi.

James, yeteneğin tek başına yeterli olmayacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu yapabilirsek harika bir takım olabiliriz. Yapamazsak sezon sonunda 'Kâğıt üzerinde çok iyi bir takımdık, çok yetenekli oyuncularımız vardı ama ikinci turda elendik' deriz. Ben bunu istemiyorum. Buraya ailemden ayrılıp ikinci turda elenmek için gelmedim, bundan eminim."

Los Angeles Lakers'ta geçirdiği sekiz sezonun ardından Philadelphia ile iki yıllığına 8 milyon dolarlık sözleşme imzalayan James, daha önce 76ers'ı seçme nedenleri arasında Tyrese Maxey ile dostluğunu ve Joel Embiid'in ilk şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olma isteğini göstermişti. Dört kez Finaller MVP'si seçilen yıldız, yaz döneminde Maxey ve takımın bir diğer yeni oyuncusu Jaylen Brown ile birlikte çalıştı.

Philadelphia'nın James'i oyun kurucu pozisyonunda kullanmayı planladığı belirtiliyor. James, son olarak 2019-20 sezonunda bu rolde görev yapmış, maç başına 10,2 asistle lige liderlik ederken Lakers'la şampiyonluğa ulaşmıştı. Yeni sezondaki rolünü doğrulamasa da kendisinden istenen her göreve hazır olduğunu söyledi: "Oyunumun avantajı her şeyi yapabilmem. Kelimenin tam anlamıyla her şeyi yapabilirim."

76ers, sezon öncesi hazırlık maçlarına 5 Ekim'de New York Knicks karşısında başlayacak.

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