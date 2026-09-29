Galatasaray'da Gabriel Sara farkı!

Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Sarı-kırmızılı takımın önemli oyuncuları arasında yer alan Sara, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
22 ŞANS YARATTI
Gabriel Sara, skor katkısının yanı sıra hücumdaki üretkenliğiyle de ön plana çıktı. Brezilyalı futbolcu, ligdeki 6 maçta 22 gol fırsatı yaratarak bu alanda hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'in zirvesinde yer aldı.