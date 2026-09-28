Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, ara transfer dönemi öncesinde kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye'de 1 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesinde siyah-beyazlılarda iki futbolcunun ayrılığı gündeme geldi.
RASHICA VE NDIDI GÜNDEMDE
Milliyet'in haberine göre Beşiktaş'ta yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle Milot Rashica ve Wilfred Ndidi'nin ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.
Özellikle Rashica'nın ayrılığına yüksek ihtimal verilirken, Kosovalı futbolcunun yerine takımın ihtiyaçları doğrultusunda takviye yapılacağı belirtildi.
İLK HEDEF JOE WILLOCK
Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki ilk hedefinin ise Joe Willock olduğu aktarıldı.
Newcastle United ile sözleşmesinin son yılında bulunan İngiliz orta saha oyuncusunun ocak ayında kadroya katılması için girişimde bulunulacağı belirtildi.
Newcastle United'ın transfer konusunda zorluk çıkarması halinde ise Beşiktaş'ın Willock'u sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.
SERDAL ADALI DA AÇIKLAMIŞTI
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da Joe Willock konusunda geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu.
Adalı, "Yazın alamadığımız oyuncular oldu. Hocamız Willock'u istedi. İlk günden beri Willock, Willock… Kontratı sezon sonu bitiyor. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani" ifadelerini kullanmıştı.
RASHICA VE NDIDI GÜNDEMDE
Milliyet'in haberine göre Beşiktaş'ta yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle Milot Rashica ve Wilfred Ndidi'nin ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.
Özellikle Rashica'nın ayrılığına yüksek ihtimal verilirken, Kosovalı futbolcunun yerine takımın ihtiyaçları doğrultusunda takviye yapılacağı belirtildi.
İLK HEDEF JOE WILLOCK
Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki ilk hedefinin ise Joe Willock olduğu aktarıldı.
Newcastle United ile sözleşmesinin son yılında bulunan İngiliz orta saha oyuncusunun ocak ayında kadroya katılması için girişimde bulunulacağı belirtildi.
Newcastle United'ın transfer konusunda zorluk çıkarması halinde ise Beşiktaş'ın Willock'u sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.
SERDAL ADALI DA AÇIKLAMIŞTI
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da Joe Willock konusunda geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu.
Adalı, "Yazın alamadığımız oyuncular oldu. Hocamız Willock'u istedi. İlk günden beri Willock, Willock… Kontratı sezon sonu bitiyor. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani" ifadelerini kullanmıştı.