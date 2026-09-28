Bugün
19:00
Gürcistan
Ukrayna
Bugün
21:45
Kuzey İrlanda
Macaristan
Bugün
21:45
Türkiye
İtalya
Bugün
21:45
Belçika
Fransa
Bugün
19:00
Letonya
Güney Kıbrıs
Bugün
19:00
Ermenistan
Karadağ
CANLI
Türkmenistan
0
Filistin
0
Bugün
13:25
Japonya
Venezuela
Bugün
14:00
Güney Kore
Uruguay
Bugün
19:00
Zimbabve
Kongo D. Cumhuriyeti
Bugün
19:00
Ekvator Ginesi
Sierra Leone
Bugün
19:00
Orta Afrika Cumhuriyeti
Burkina Faso
Bugün
22:00
Tunus
Bostvana

Bordo-mavili renkler, Trabzon'da buluşuyor

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 1 Ekim Perşembe günü sahasında İrlanda'nın Drogheda United takımı ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Eylül 2026 12:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bordo-mavili renkler, Trabzon'da buluşuyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 1 Ekim Perşembe günü sahasında İrlanda'nın Drogheda United takımı ile dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ambleminde taşıdığı ay ve yıldız ile Trabzonspor gibi bordo-mavili renklere sahip olan, Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847'de İrlanda halkına "Büyük Kıtlık" döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin takımı olan Drogheda United ile önce taraftar bazında başlayan diyalog süreci, iki kulübe de yayıldı.

Drogheda United Kulübünün tarihini kaleme alan Brian Whelan'ın "Bordo Mavi Bir Tarih" adlı kitabın tanıtım toplantısına katılan Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi kanalıyla Dışişleri Bakanlığına yapılan kardeş kulüp olma önerisi Trabzonspor Kulübüne ulaştırıldı.

"Whelan"ın mektubunda, aynı renkleri taşıyan iki kulüp arasında 2006'dan itibaren yakın ilişkiler kurulduğu, karşılıklı forma ve flama değişimleri yaşandığı vurgulanırken, kardeş kulüp ilişkisi kurulmasının da söz konusu olabileceğine dikkat çekildi.

Trabzonspor Kulübü de yaptığı toplantının ardından 29 Eylül 2010'da kardeş kulüp olunması yönündeki öneriye olumlu yanıt verdi ve iki kulüp kardeş kulüp oldu.

 

- İrlanda'daki maç aşırı yağış nedeniyle oynanamıştı

Trabzonspor'un Drogheda United ile İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynamayı planladığı maç, aşırı yağış nedeniyle iptal edilmişti.

Bordo-mavili takım, özel uçakla İrlanda'ya gitmiş ancak aşırı yağış ve saha şartları nedeniyle karşılaşmanın hakemi maçın oynanmasına izin vermemişti.

 

- 13 yıl sonra bu kez Trabzon'da

Trabzonspor ile Drogheda United, 13 yıl sonra bu kez Trabzon'da buluşarak dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

21 Mart 2013 tarihinde aşırı yağış nedeniyle oynananamayan müsabakada karşı karşıya gelemeyen iki takım bu kez 1 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da Papara Park'ta mücadele edecek.

Dönemin Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, maç öncesi Osmanlı İmparatorluğu'nun İrlanda'ya, kıtlık nedeniyle gemilerle buğday, patates gibi ürünler ile ekonomik yardım yaptığını belirterek, "Dolayısıyla İrlandalıların bize karşı her zaman bir yakınlığı var ayrıca Drogheda United Kulübü, bildiğiniz gibi Trabzonspor gibi bordo-mavi renklere sahip ve ambleminde ay yıldız olan bir kulüp. Bizim de birkaç yıldır kardeş kulüplerimizden biriyle dostluk maçı oynayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

 

- Taraftarlar birbirlerine destek vermişti

Coğrafi uzaklığa rağmen "bordo-mavi aşkı"nda birleşen Trabzonspor ve Drogheda United taraftarları da birbirlerinin maçlarına giderek, destek vermişti.

Drogheda United taraftarları, 2011-2012 sezonunda Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde PSV Eindhoven takımı ile Hollanda'da yaptığı karşılaşmaya destek verirken, Trabzonspor taraftarları da İrlanda'ya giderek, Droghede United ile Sligo Rovers maçında kardeş kulüplerine tezahüratta bulunmuştu.

İrlandalı ve Türk bordo-mavili taraftarlar, birbirlerine forma, atkı, bayrak gönderip, internet üzerinden sohbet ederek iletişimi sürdürdü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.