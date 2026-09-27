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Trabzonspor, Bursaspor Basketbol'u 82-76 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Bursaspor Basketbol'u 82-76 mağlup etti. Bordo-mavililer karşılaşmanın tamamına yakınında skor üstünlüğünü koruyarak sezona galibiyetle başladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 17:59
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor, Bursaspor Basketbol'u 82-76 mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 82-76 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ilk sayısını Yiğit Arslan ile bulan bordo-mavililer, ilk 5 dakikayı 13-10 önde geçti.

İLK PERİYOT TRABZONSPOR'UN

Caupain Jr. ve Tilman'ın da skora katkı vermesiyle oyun üstünlüğünü eline alan Trabzonspor, ilk periyodu 26-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Terry ve Manek'in sayılarıyla farkı 9'a kadar çıkaran ev sahibi ekip, 42-33'lük üstünlük yakaladı.

Bursaspor Basketbol, Watson'ın sayılarıyla farkı azaltırken Trabzonspor soyunma odasına 42-39 önde girdi.

FARK ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA AÇILDI

Trabzonspor, üçüncü periyotta da üstünlüğünü korudu. Terry ve Yiğit Arslan'ın sayılarıyla farkı çift hanelere taşıyan bordo-mavililer, Bursaspor'un Freeman ile verdiği karşılığa rağmen son çeyreğe 64-56 üstün girdi.

TRABZONSPOR AVANTAJINI KORUDU

Son periyotta taraftarının da desteğini arkasına alan Trabzonspor, skor üstünlüğünü bırakmadı ve mücadeleden 82-76 galip ayrıldı.

ÜÇ İSİMDEN 12'ŞER SAYI

Trabzonspor'da Caupain Jr, Keene ve Terry 12'şer sayıyla takımın en skorer oyuncuları oldu. Yiğit Arslan 10, Canaan ve Tilman 9'ar, Manek ve Rıdvan Öncel 7'şer, Yeboah ise 4 sayı kaydetti.

Bursaspor Basketbol'da Freeman ve Taylor 20'şer sayıyla öne çıkarken Watson 15, Moore 12, Hammonds 5, Ergi Tırpancı 2, Ömer Can İlyasoğlu ve Washington 1'er sayı üretti.

Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar ve Alper Gökçebel hakem üçlüsü yönetti.

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