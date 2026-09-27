Bugün
19:00
Avusturya
Kosova
Bugün
21:45
İsrail
İrlanda
Bugün
19:00
Danimarka
Galler
Bugün
19:00
Sırbistan
Hollanda
Bugün
21:45
Norveç
Portekiz
Bugün
21:45
Almanya
Yunanistan
CANLI
36'
Litvanya
1
Azerbaycan
1
Bugün
19:00
Cebelitarık
Andora

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!

Fenerbahçe Kulübünün olağan mali ve idari genel kurulunda borcun 31 Mayıs 2026 tarihi itibariyla 27 milyar 821 milyon lira olduğu açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylï¿½l 2026 15:49 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylï¿½l 2026 15:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe Kulübünün olağan mali ve idari genel kurulunda borcun 31 Mayıs 2026 tarihi itibariyle 27 milyar 821 milyon lira olduğu açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki toplantıda Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün mali durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Kulübün varlıkları ve borcuyla ilgili raporu okuyan Vodina, Fenerbahçe'nin kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 265 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 10 milyar 556 milyon lira olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün toplam borcununun 27 milyar 821 milyon lira olduğu bilgisini veren Vodina, denetim kurulu raporunu okuduktan sonra 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 dönemlerinin ibra edilmesini önerdiklerini genel kurul üyelerine aktardı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.