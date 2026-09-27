Bugün
19:00
Avusturya
Kosova
Bugün
21:45
İsrail
İrlanda
Bugün
19:00
Danimarka
Galler
Bugün
19:00
Sırbistan
Hollanda
Bugün
21:45
Norveç
Portekiz
Bugün
21:45
Almanya
Yunanistan
CANLI
35'
Litvanya
1
Azerbaycan
1
Bugün
19:00
Cebelitarık
Andora

Bizim Çocuklar, İtalya karşısında ilk galibiyet için sahada

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi müsabakasında yarın karşılaşacağı İtalya ile tarihindeki 17. maçına çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 16:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bizim Çocuklar, İtalya karşısında ilk galibiyet için sahada
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi müsabakasında yarın karşılaşacağı İtalya ile tarihindeki 17. maçına çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi.

Milliler, İtalya karşısında 5 beraberlik, 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.


- Son maç Bologna'da

İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Bologna'da özel maçta karşı karşıya geldi.

Oldukça sert geçen mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Türkiye ile İtalya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçını da 5 Ekim'de Bologna'da oynayacak.

- İtalya'dan farklı galibiyet

A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini 1964'te aldı.

1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.

- Türkiye ve İtalya arasındaki maçlar


Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç
04.06.2024 Bologna Özel 0-0
29.03.2022 Konya Özel 2-3
11.06.2021 Roma EURO 2020 0-3
15.11.2006 Bergamo Özel 1-1
20.11.2002 Pescara Özel 1-1
11.06.2000 Arnhem EURO 2000 1-2
21.12.1994 Pescara Özel 1-3
03.03.1984 İstanbul Özel 1-2
23.09.1978 Floransa Özel 0-1
25.02.1973 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 0-1
13.01.1973 Napoli Dünya Kupası Elemeleri 0-0
27.03.1963 İstanbul Özel 0-1
02.12.1962 Bologna Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-6
26.06.1955 Trieste Akdeniz Oyunları (İtalya B) 1-1
11.12.1953 İstanbul Akdeniz Oyunları (İtalya B) 0-1
20.05.1949 Atina Akdeniz Oyunları (İtalya B) 2-3
 

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.