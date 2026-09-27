A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi müsabakasında yarın karşılaşacağı İtalya ile tarihindeki 17. maçına çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi.
Milliler, İtalya karşısında 5 beraberlik, 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.
- Son maç Bologna'da
İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Bologna'da özel maçta karşı karşıya geldi.
Oldukça sert geçen mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Türkiye ile İtalya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçını da 5 Ekim'de Bologna'da oynayacak.
- İtalya'dan farklı galibiyet
A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini 1964'te aldı.
1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.
- Türkiye ve İtalya arasındaki maçlar
Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.
Milliler, İtalya karşısında 5 beraberlik, 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.
- Son maç Bologna'da
İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Bologna'da özel maçta karşı karşıya geldi.
Oldukça sert geçen mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Türkiye ile İtalya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçını da 5 Ekim'de Bologna'da oynayacak.
- İtalya'dan farklı galibiyet
A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini 1964'te aldı.
1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.
- Türkiye ve İtalya arasındaki maçlar
Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|04.06.2024
|Bologna
|Özel
|0-0
|29.03.2022
|Konya
|Özel
|2-3
|11.06.2021
|Roma
|EURO 2020
|0-3
|15.11.2006
|Bergamo
|Özel
|1-1
|20.11.2002
|Pescara
|Özel
|1-1
|11.06.2000
|Arnhem
|EURO 2000
|1-2
|21.12.1994
|Pescara
|Özel
|1-3
|03.03.1984
|İstanbul
|Özel
|1-2
|23.09.1978
|Floransa
|Özel
|0-1
|25.02.1973
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-1
|13.01.1973
|Napoli
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-0
|27.03.1963
|İstanbul
|Özel
|0-1
|02.12.1962
|Bologna
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-6
|26.06.1955
|Trieste
|Akdeniz Oyunları (İtalya B)
|1-1
|11.12.1953
|İstanbul
|Akdeniz Oyunları (İtalya B)
|0-1
|20.05.1949
|Atina
|Akdeniz Oyunları (İtalya B)
|2-3
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.