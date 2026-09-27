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Beşiktaş'ta 20 milyon euroluk şart: 17 maç kaldı

Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen'den kiraladığı Ernest Poku'nun zorunlu satın alma şartına ilişkin detay ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 10:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta 20 milyon euroluk şart: 17 maç kaldı
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Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Ernest Poku'nun sözleşmesindeki satın alma şartına ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların 3 milyon euro kiralama bedeli karşılığında transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde şarta bağlı zorunlu satın alma maddesi bulunuyor.

20 MİLYON EUROLUK ŞART

Habere göre Ernest Poku'nun Süper Lig'de toplam 18 karşılaşmaya ilk 11'de başlaması durumunda zorunlu satın alma şartı devreye girecek.

Bu şartın gerçekleşmesi halinde Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen'e 20 milyon euro daha ödeme yapması gerekecek.

SADECE AMEDSPOR MAÇINDA İLK 11

Ernest Poku, bu sezon Süper Lig'de Çorum FK, Erzurumspor ve Amedspor karşılaşmalarında süre aldı.

Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe derbisinde kadroda yer almasına rağmen forma şansı bulamadı.

Poku, ligde yalnızca Amedspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

17 MAÇ DAHA

Böylece Ernest Poku'nun zorunlu satın alma şartının devreye girmesi için Süper Lig'de 17 karşılaşmaya daha ilk 11'de başlaması gerekiyor.

Bu sayıya ulaşılması halinde Beşiktaş'ın kasasından 20 milyon euro daha çıkacak.

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