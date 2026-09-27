Beşiktaş'ta 20 milyon euroluk şart: 17 maç kaldı

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Ernest Poku'nun sözleşmesindeki satın alma şartına ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların 3 milyon euro kiralama bedeli karşılığında transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde şarta bağlı zorunlu satın alma maddesi bulunuyor.
20 MİLYON EUROLUK ŞART
Habere göre Ernest Poku'nun Süper Lig'de toplam 18 karşılaşmaya ilk 11'de başlaması durumunda zorunlu satın alma şartı devreye girecek.
Bu şartın gerçekleşmesi halinde Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen'e 20 milyon euro daha ödeme yapması gerekecek.
SADECE AMEDSPOR MAÇINDA İLK 11
Ernest Poku, bu sezon Süper Lig'de Çorum FK, Erzurumspor ve Amedspor karşılaşmalarında süre aldı.
Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe derbisinde kadroda yer almasına rağmen forma şansı bulamadı.
Poku, ligde yalnızca Amedspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.
17 MAÇ DAHA
Böylece Ernest Poku'nun zorunlu satın alma şartının devreye girmesi için Süper Lig'de 17 karşılaşmaya daha ilk 11'de başlaması gerekiyor.
Bu sayıya ulaşılması halinde Beşiktaş'ın kasasından 20 milyon euro daha çıkacak.
20 MİLYON EUROLUK ŞART
Habere göre Ernest Poku'nun Süper Lig'de toplam 18 karşılaşmaya ilk 11'de başlaması durumunda zorunlu satın alma şartı devreye girecek.
Bu şartın gerçekleşmesi halinde Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen'e 20 milyon euro daha ödeme yapması gerekecek.
SADECE AMEDSPOR MAÇINDA İLK 11
Ernest Poku, bu sezon Süper Lig'de Çorum FK, Erzurumspor ve Amedspor karşılaşmalarında süre aldı.
Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe derbisinde kadroda yer almasına rağmen forma şansı bulamadı.
Poku, ligde yalnızca Amedspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.
17 MAÇ DAHA
Böylece Ernest Poku'nun zorunlu satın alma şartının devreye girmesi için Süper Lig'de 17 karşılaşmaya daha ilk 11'de başlaması gerekiyor.
Bu sayıya ulaşılması halinde Beşiktaş'ın kasasından 20 milyon euro daha çıkacak.