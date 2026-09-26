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Finlandiya'dan gol şov: San Marino'ya 7 gol

Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde deplasmanda San Marino'yu 7-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 21:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Finlandiya'dan gol şov: San Marino'ya 7 gol
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Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı San Marino'yu 7-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Konuk ekip, bu sonuçla San Marino karşısındaki galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

POHJANPALO PERDEYİ AÇTI

Finlandiya, karşılaşmanın 5. dakikasında öne geçti. Leo Walta'nın hazırladığı pozisyonda Joel Pohjanpalo'nun vuruşu, Marco Pasolini'den de sekerek ağlarla buluştu.

Konuk ekip, kısa süre sonra farkı ikiye çıkardı. Walta'nın ortasında ilk kez milli formayı giyen Adrian Svanback, kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı.

İlk yarıda üstünlüğünü sürdüren Finlandiya'da Svanback'in hazırladığı pozisyonda Kallman topu uzak köşeye göndererek farkı üçe çıkardı.

SAN MARINO 10 KİŞİ KALDI

İkinci yarıda Finlandiya'nın baskısı devam etti. Leo Walta, 25 metreden yaptığı sert vuruşla ağları havalandırırken bir kez daha ceza sahası içinden yaptığı plaseyle skora katkı sağladı.

San Marino'da Alessandro Golinucci, Svanback'e yaptığı sert müdahalenin ardından doğrudan kırmızı kart gördü.

POHJANPALO HAT-TRICK YAPTI

Maçın kontrolünü tamamen eline alan Finlandiya'da Pohjanpalo, dış ayakla yaptığı vuruşla bir kez daha fileleri havalandırdı.

Pohjanpalo, penaltıdan kaydettiği golle hat-trick'ini tamamladı ve Finlandiya mücadeleden 7-0 galip ayrıldı.

Finlandiya böylece B Ligi'nde oynadığı 6 maçın tamamını kaybederek küme düştüğü dönemin ardından C Ligi'ne farklı bir galibiyetle başladı.

San Marino ise son 15 uluslararası maçında galibiyet elde edemedi.

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