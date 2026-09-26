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Fenerbahçe'de kritik gün: Genel kurul toplanıyor

Fenerbahçe Kulübünde olağan genel kurul toplantısı, 27 Eylül Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak ve kulübün idari-mali ibrası ile yeni dönem bütçesi oylanacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 13:01 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2026 18:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kritik gün: Genel kurul toplanıyor
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Fenerbahçe Kulübünde olağan genel kurul toplantısı, 27 Eylül Pazar günü yapılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak toplantıda, 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 döneminin idari ve mali yönden ibrası gerçekleştirilecek ve 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemini kapsayan bütçe kurul tarafından oylanacak.

Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin hazineye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu da genel kurulun oylarına sunulacak.

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