Mısır'dan Salah için flaş karar

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda Mısır, Angola ile karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Mısır ve Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, Angola karşısında mücadeleye ilk 11'de başladı. 61 dakika sahada kalan Salah, bu dakikada yerini Zizo'ya bıraktı.





HASSAN'DAN SALAH AÇIKLAMASI

Salah'ın oyundan alınması Mısır'da gündem olurken, karşılaşmanın ardından teknik direktör Hossam Hassan'a yıldız futbolcunun neden kenara alındığı soruldu.





Hassan, Salah'ın herhangi bir sakatlığının bulunmadığını ve değişikliğin tamamen taktiksel bir karar olduğunu söyledi.



Mısır Teknik Direktörü, Salah'ın oyundan alınmasıyla ilgili, "Hayır, sakat değil. Muhammed Salah'ın oyundan çıkarılması tamamen teknik bir karara dayanıyor ve bu maçın gerekliliklerine göre teknik ekibin doğal hakkıdır." ifadelerini kullandı.





GÜNEY SUDAN MAÇINDA YOK

Mısır Futbol Federasyonu'ndan yapılan yeni açıklamada ise Salah'ın Güney Sudan karşılaşmasında forma giymeyeceği duyuruldu.





Federasyon, kararın Güney Sudan maçının suni çimde oynanacak olması ve olası kas sakatlığı riskinin önüne geçilmesi amacıyla, teknik heyetle alınan ortak karar doğrultusunda verildiğini açıkladı.



Böylece Salah'ın Angola karşısında 61. dakikada oyundan alınmasının ardından Mısır'daki gündem sürerken, yıldız futbolcunun bir sonraki maçta forma giymeyeceği de kesinleşti.









