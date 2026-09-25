Klopp'a Havertz'den kötü haber

UEFA Uluslar Ligi grup etabının ilk maçında Hollanda ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ererken, Jürgen Klopp da Almanya Milli Takımı'nın başında ilk maçına çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kai Havertz, yaşadığı sakatlık nedeniyle 30. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Havertz'in yerine Younes Ebnoutalib oyuna dahil oldu.





KONTROLLER İÇİN KAMPTAN AYRILDI





Athletic'in haberine göre, sakatlık yaşayan Havertz, kontrollerden geçmek üzere Almanya Milli Takımı'nın kampından ayrıldı. Deneyimli futbolcunun durumunun yapılacak testlerin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.





Havertz'in sakatlığı nedeniyle milli takım arasındaki kalan karşılaşmalarda forma giyemeyeceği aktarıldı.





KLOPP'TAN HAVERTZ VE MUSIALA AÇIKLAMASI





Almanya Teknik Direktörü Jürgen Klopp, karşılaşmanın ardından Kai Havertz ve Jamal Musiala'nın sakatlıkları hakkında konuştu.





Klopp, "Şu an durum pek iyi değil. Umarım kötü bir şey değildir. Muhtemelen bir süre sahalardan uzak kalacaklar. Ama umarım daha sonra kısa sürede tekrar hazır olurlar." ifadelerini kullandı.



