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Klopp'a Havertz'den kötü haber

Jürgen Klopp'un Almanya Milli Takımı'nın başındaki ilk maçında sakatlanan Kai Havertz, kontroller için kamptan ayrılırken yıldız oyuncunun son durumu yapılacak testlerin ardından belli olacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Eylül 2026 17:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klopp'a Havertz'den kötü haber
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UEFA Uluslar Ligi grup etabının ilk maçında Hollanda ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ererken, Jürgen Klopp da Almanya Milli Takımı'nın başında ilk maçına çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kai Havertz, yaşadığı sakatlık nedeniyle 30. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Havertz'in yerine Younes Ebnoutalib oyuna dahil oldu.

KONTROLLER İÇİN KAMPTAN AYRILDI

Athletic'in haberine göre, sakatlık yaşayan Havertz, kontrollerden geçmek üzere Almanya Milli Takımı'nın kampından ayrıldı. Deneyimli futbolcunun durumunun yapılacak testlerin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

Havertz'in sakatlığı nedeniyle milli takım arasındaki kalan karşılaşmalarda forma giyemeyeceği aktarıldı.

KLOPP'TAN HAVERTZ VE MUSIALA AÇIKLAMASI

Almanya Teknik Direktörü Jürgen Klopp, karşılaşmanın ardından Kai Havertz ve Jamal Musiala'nın sakatlıkları hakkında konuştu.

Klopp, "Şu an durum pek iyi değil. Umarım kötü bir şey değildir. Muhtemelen bir süre sahalardan uzak kalacaklar. Ama umarım daha sonra kısa sürede tekrar hazır olurlar." ifadelerini kullandı.

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