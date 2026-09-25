Lou Williams, NBA tarihinin en iyi altıncı adamı tartışmasında kendisiyle Jamal Crawford'ın öne çıkmasını doğal buluyor. İki eski oyuncu da Yılın Altıncı Adamı ödülünü üçer kez kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Williams, taraftarların tercihinin hangi oyuncuyu daha çok sevdiğine göre değişebileceğini belirtti:
"Jamal taraftarıysanız onun en iyi altıncı adam olduğunu düşünmeniz gayet anlaşılır. Lou Will taraftarıysanız benim gelmiş geçmiş en iyisi olduğumu düşünmeniz de öyle. Jamal'a büyük sevgim ve saygım var. Bazen kendi özet görüntülerimi izleyip 'Bu unvan benim' diyorum. Sonra Jamal'ı izleyip 'Dostum, emin değilim' dediğim de oluyor."
Williams, bu konuda sesini çıkarmasının nedeninin kariyerinde önemli yer tutan bir mirası savunmak olduğunu söyledi. Yıllar sonra altıncı adam tartışmalarında adının anılmamasını istemediğini belirten eski oyuncu, kariyerinin büyük bölümünü gerçekten yedekten gelerek geçirdiğini vurguladı.
"Kişisel tercihim kendimden yana. Çünkü bu benim mirasım. Bu oyuncuların hepsinden daha fazla maça yedekten çıktım; kariyerimin büyük bölümünde gerçekten altıncı adamdım. Jamal'ın yaptıklarını asla küçümsemem. Ama bu unvanı kendime veriyorum, çünkü kariyerim boyunca üstlendiğim rolü savunuyorum."
"Jamal taraftarıysanız onun en iyi altıncı adam olduğunu düşünmeniz gayet anlaşılır. Lou Will taraftarıysanız benim gelmiş geçmiş en iyisi olduğumu düşünmeniz de öyle. Jamal'a büyük sevgim ve saygım var. Bazen kendi özet görüntülerimi izleyip 'Bu unvan benim' diyorum. Sonra Jamal'ı izleyip 'Dostum, emin değilim' dediğim de oluyor."
Williams, bu konuda sesini çıkarmasının nedeninin kariyerinde önemli yer tutan bir mirası savunmak olduğunu söyledi. Yıllar sonra altıncı adam tartışmalarında adının anılmamasını istemediğini belirten eski oyuncu, kariyerinin büyük bölümünü gerçekten yedekten gelerek geçirdiğini vurguladı.
"Kişisel tercihim kendimden yana. Çünkü bu benim mirasım. Bu oyuncuların hepsinden daha fazla maça yedekten çıktım; kariyerimin büyük bölümünde gerçekten altıncı adamdım. Jamal'ın yaptıklarını asla küçümsemem. Ama bu unvanı kendime veriyorum, çünkü kariyerim boyunca üstlendiğim rolü savunuyorum."