CANLI: Fenerbahçe Tarfin - Virtus Bologna

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ilk haftasında İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başladı. Müsabaka, S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI TAKİP: (2.PERİYOT)
FENERBAHÇE TARFİN: 29
VIRTUS BOLOGNA: 28
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYYINIZ
CANLI TAKİP: (2.PERİYOT)
FENERBAHÇE TARFİN: 29
VIRTUS BOLOGNA: 28
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYYINIZ