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CANLI: Fenerbahçe Tarfin - Virtus Bologna

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ilk haftasında Virtus Bologna ile karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylül 2026 20:45 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2026 21:23
CANLI: Fenerbahçe Tarfin - Virtus Bologna
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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in ilk haftasında İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başladı. Müsabaka, S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI TAKİP: (2.PERİYOT)

FENERBAHÇE TARFİN: 29

VIRTUS BOLOGNA: 28

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