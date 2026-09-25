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Dursun Özbek tarih verdi! İşte Rams Park'ta son durum!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in stat zemini ile ilgili tarih vermesinin ardından Sporx son durumu yerinden fotoğrafladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylül 2026 14:16 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2026 14:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
Dursun Özbek tarih verdi! İşte Rams Park'ta son durum!
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SPORX DETAY | Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta devam eden zemin yenileme çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, çalışmaların tamamlanacağı tarihi duyurarak zeminin kısa süre içinde kullanıma açılacağını belirtti.

"5 EKİM'DE HAZIR OLACAK"

Dursun Özbek, konuyla ilgili açıklamasında, "5 Ekim itibarıyla zemin hazır hâle gelecek." ifadelerini kullandı.

Özbek'in açıklamasına göre RAMS Park'ın yenilenen zemini, 5 Ekim'den itibaren maçlara hazır olacak.









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