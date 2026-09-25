Los Angeles Lakers'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkanı ve genel menajeri Rob Pelinka, sezon öncesi basın toplantısına LeBron James'e teşekkür ederek başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Pelinka, "Buradaki LeBron dönemi için minnettarlığımızı ifade etmenin yerinde olacağını düşündüm. Elbette yeni bir takımımız ve yeni oyuncularımız var; bugün bunları konuşacağız. Ancak kulüp olarak onunla geçirdiğimiz yıllara hâlâ minnettarız" dedi.
James'in Lakers'ta geçirdiği dönemde takımın yeniden düzenli bir playoff ekibine dönüştüğünü söyleyen Pelinka, "Şampiyonluk kazandık, Batı Konferansı finaline çıktık. Harika bir dönemdi. Yeni bir sayfa açarken bunu söylemek önemli" ifadelerini kullandı.
James, Lakers formasıyla ikinci sezonunda, 2019-20'de, kulübün 17. şampiyonluğunda başrol oynamıştı. Dört kez Finaller MVP'si seçilen yıldız, NBA tarihinin en skorer oyuncusu unvanını da Lakers'tayken elde etmişti. Bu yaz Philadelphia 76ers ile iki yıllık 8 milyon dolarlık sözleşme imzalayan James'in ayrılığının "dostane" ve "profesyonel" biçimde gerçekleştiğini belirten Pelinka, oyuncuya veya ekibine karşı herhangi bir kırgınlığı olmadığını söyledi.
Pelinka, bundan sonraki hedeflerinin Luka Dončić çevresinde bir takım kurmak olduğunu vurguladı:
"Luka dünyanın en iyi hücum oyuncusu. Böyle bir oyuncunun 26 yaşındayken her gece bizim salonumuzda olması özel bir şey. Bu da etrafındaki takımı kurarken bizim özel işler yapmamızı gerektiriyor. Yazın buna başladık ve şu ana kadar ortaya çıkan tablodan çok mutluyuz."
Lakers yaz döneminde Austin Reaves ile yeniden anlaşırken Utah Jazz ile yapılan imza ve takas anlaşmasıyla pivot Walker Kessler'ı kadrosuna kattı. Serbest oyuncu Quentin Grimes ile de dört yıllık, 60 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Los Angeles, geçen sezon playoffların ikinci turunda Oklahoma City Thunder'a süpürülmüştü.
James'in Lakers'ta geçirdiği dönemde takımın yeniden düzenli bir playoff ekibine dönüştüğünü söyleyen Pelinka, "Şampiyonluk kazandık, Batı Konferansı finaline çıktık. Harika bir dönemdi. Yeni bir sayfa açarken bunu söylemek önemli" ifadelerini kullandı.
James, Lakers formasıyla ikinci sezonunda, 2019-20'de, kulübün 17. şampiyonluğunda başrol oynamıştı. Dört kez Finaller MVP'si seçilen yıldız, NBA tarihinin en skorer oyuncusu unvanını da Lakers'tayken elde etmişti. Bu yaz Philadelphia 76ers ile iki yıllık 8 milyon dolarlık sözleşme imzalayan James'in ayrılığının "dostane" ve "profesyonel" biçimde gerçekleştiğini belirten Pelinka, oyuncuya veya ekibine karşı herhangi bir kırgınlığı olmadığını söyledi.
Pelinka, bundan sonraki hedeflerinin Luka Dončić çevresinde bir takım kurmak olduğunu vurguladı:
"Luka dünyanın en iyi hücum oyuncusu. Böyle bir oyuncunun 26 yaşındayken her gece bizim salonumuzda olması özel bir şey. Bu da etrafındaki takımı kurarken bizim özel işler yapmamızı gerektiriyor. Yazın buna başladık ve şu ana kadar ortaya çıkan tablodan çok mutluyuz."
Lakers yaz döneminde Austin Reaves ile yeniden anlaşırken Utah Jazz ile yapılan imza ve takas anlaşmasıyla pivot Walker Kessler'ı kadrosuna kattı. Serbest oyuncu Quentin Grimes ile de dört yıllık, 60 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Los Angeles, geçen sezon playoffların ikinci turunda Oklahoma City Thunder'a süpürülmüştü.