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Muriqi ve Rashica'nın gol sevinci UEFA'dan ceza getirebilir!

Kosova'nın İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ettiği maçta gösterilen "Kurtarıcılar için adalet" yazılı tişörtler nedeniyle UEFA'nın disiplin süreci başlatabileceği öne sürüldü.

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Açık
calendar 25 Eylül 2026 15:48
Muriqi ve Rashica'nın gol sevinci UEFA'dan ceza getirebilir!
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Kosova, UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda Cumhuriyeti'ni Vedat Muriqi'nin 83. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Vedat Muriqi ve Milot Rashica'nın da aralarında bulunduğu Kosovalı futbolcuların tribünlere gösterdiği tişörtler ise maçın önüne geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "KURTARICILAR İÇİN ADALET" MESAJI

Kosovalı futbolcular, üzerinde Arnavutça "Drejtësi për Çlirimtarët", yani "Kurtarıcılar için adalet" yazılı tişörtleri tribünlere gösterdi. Mesajın, eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) yöneticilerine destek amacı taşıdığı belirtildi.

Muriqi'nin gol sevincinin ardından gösterdiği tişörtte bu mesaj yer alırken, karşılaşmanın tamamlanmasının ardından diğer Kosovalı futbolcular da aynı tişörtlerle tribünleri selamladı.

LAHEY'DE 4 ESKİ UÇK YÖNETİCİSİNE CEZA

Söz konusu mesaj, Lahey'deki Kosova Uzman Daireleri'nin kısa süre önce verdiği kararların ardından geldi.

16 Eylül'de açıklanan ilk derece kararında eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi ve Jakup Krasniqi, savaş suçları kapsamında suçlu bulundu. Thaçi ve Krasniqi 25'er yıl, Veseli 18 yıl, Selimi ise 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, dört ismi insanlığa karşı suçlar kapsamında ise suçlu bulmadı. 

GÖZLER UEFA'DA

Kosovalı futbolcuların siyasi içerikli olarak değerlendirilebilecek mesaj taşıyan tişörtleri tribünlere göstermesi nedeniyle UEFA'nın disiplin süreci başlatabileceği gündeme geldi.

Ancak UEFA tarafından şu ana kadar Muriqi, Rashica veya Kosova Futbol Federasyonu hakkında resmi bir soruşturma ya da ceza açıklanmadı.

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