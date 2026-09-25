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Arroyo kendine geldi! Beşiktaş sonrası kariyerinde patlama

Beşiktaş'taki döneminde beklentileri karşılayamayan Keny Arroyo, Cruzeiro formasıyla kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Eylï¿½l 2026 13:26
Fotoğraf: Imago
Arroyo kendine geldi! Beşiktaş sonrası kariyerinde patlama
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Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde performansıyla eleştirilen Keny Arroyo, Cruzeiro'da adeta yeniden doğdu.

20 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, Brezilya ekibinde gösterdiği performansla kariyerinin en üretken dönemlerinden birini geçirirken yeniden milli takım kadrosuna da çağrıldı. 

CRUZEIRO'DA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Arroyo, 2026 yılında Cruzeiro formasıyla tüm kulvarlarda 44 maçta 8 gol ve 5 asist üreterek toplam 13 gole doğrudan katkı sağladı. Son dönemdeki performansıyla Brezilya'da da dikkat çeken genç oyuncu, sezonun en formda dönemlerinden birini geçiriyor. 

20 Eylül'de Cruzeiro'nun Vitoria'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve iki asist yapan Arroyo, takımının galibiyetinde başrol oynadı. 

İKİ YIL SONRA MİLLİ TAKIMA DÖNDÜ

Arroyo'nun Cruzeiro'daki yükselişi Ekvador Milli Takımı'na da yansıdı. Genç futbolcu, Marcelo Gallardo tarafından milli takım kadrosuna çağrıldı. Arroyo böylece yaklaşık iki yıl aranın ardından yeniden Ekvador Milli Takımı'nda yer aldı. 

BEŞİKTAŞ'TA 14 MAÇTA 2 GOL

Arroyo, Beşiktaş'ta geçirdiği dönemde ise beklentilerin altında kaldı. Siyah-beyazlı formayla kısa sürede kendisini gösteremeyen genç oyuncu, kulüpteki dönemini noktalayarak Cruzeiro'nun yolunu tuttu. 

Beşiktaş, Arroyo'nun transferinden yaklaşık 8,5 milyon euro gelir elde etti.  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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