Arroyo kendine geldi! Beşiktaş sonrası kariyerinde patlama

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde performansıyla eleştirilen Keny Arroyo, Cruzeiro'da adeta yeniden doğdu.
20 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, Brezilya ekibinde gösterdiği performansla kariyerinin en üretken dönemlerinden birini geçirirken yeniden milli takım kadrosuna da çağrıldı.
CRUZEIRO'DA YÜKSELİŞE GEÇTİ
Arroyo, 2026 yılında Cruzeiro formasıyla tüm kulvarlarda 44 maçta 8 gol ve 5 asist üreterek toplam 13 gole doğrudan katkı sağladı. Son dönemdeki performansıyla Brezilya'da da dikkat çeken genç oyuncu, sezonun en formda dönemlerinden birini geçiriyor.
20 Eylül'de Cruzeiro'nun Vitoria'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve iki asist yapan Arroyo, takımının galibiyetinde başrol oynadı.
İKİ YIL SONRA MİLLİ TAKIMA DÖNDÜ
Arroyo'nun Cruzeiro'daki yükselişi Ekvador Milli Takımı'na da yansıdı. Genç futbolcu, Marcelo Gallardo tarafından milli takım kadrosuna çağrıldı. Arroyo böylece yaklaşık iki yıl aranın ardından yeniden Ekvador Milli Takımı'nda yer aldı.
BEŞİKTAŞ'TA 14 MAÇTA 2 GOL
Arroyo, Beşiktaş'ta geçirdiği dönemde ise beklentilerin altında kaldı. Siyah-beyazlı formayla kısa sürede kendisini gösteremeyen genç oyuncu, kulüpteki dönemini noktalayarak Cruzeiro'nun yolunu tuttu.
Beşiktaş, Arroyo'nun transferinden yaklaşık 8,5 milyon euro gelir elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
20 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, Brezilya ekibinde gösterdiği performansla kariyerinin en üretken dönemlerinden birini geçirirken yeniden milli takım kadrosuna da çağrıldı.
CRUZEIRO'DA YÜKSELİŞE GEÇTİ
Arroyo, 2026 yılında Cruzeiro formasıyla tüm kulvarlarda 44 maçta 8 gol ve 5 asist üreterek toplam 13 gole doğrudan katkı sağladı. Son dönemdeki performansıyla Brezilya'da da dikkat çeken genç oyuncu, sezonun en formda dönemlerinden birini geçiriyor.
20 Eylül'de Cruzeiro'nun Vitoria'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve iki asist yapan Arroyo, takımının galibiyetinde başrol oynadı.
İKİ YIL SONRA MİLLİ TAKIMA DÖNDÜ
Arroyo'nun Cruzeiro'daki yükselişi Ekvador Milli Takımı'na da yansıdı. Genç futbolcu, Marcelo Gallardo tarafından milli takım kadrosuna çağrıldı. Arroyo böylece yaklaşık iki yıl aranın ardından yeniden Ekvador Milli Takımı'nda yer aldı.
BEŞİKTAŞ'TA 14 MAÇTA 2 GOL
Arroyo, Beşiktaş'ta geçirdiği dönemde ise beklentilerin altında kaldı. Siyah-beyazlı formayla kısa sürede kendisini gösteremeyen genç oyuncu, kulüpteki dönemini noktalayarak Cruzeiro'nun yolunu tuttu.
Beşiktaş, Arroyo'nun transferinden yaklaşık 8,5 milyon euro gelir elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE