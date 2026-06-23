GTA 6 Ön Sipariş Ne Zaman? Grand Theft Auto 6 Ön Sipariş Tarihi Belli mi?

GTA 6'nın çıkış tarihi yaklaşırken oyuncular, oyunun fiyatı, sürümleri ve ön sipariş detaylarını araştırıyor.

GTA 6 ön sipariş başladı mı?

Şu an için GTA 6'nın ön sipariş süreciyle ilgili resmi bir başlangıç tarihi açıklanmış değil. Rockstar Games tarafından yapılacak duyuru sonrası ön siparişlerin açılması bekleniyor.

Oyuncuların yalnızca resmi mağaza ve platform duyurularını takip etmesi öneriliyor.

GTA 6 ne zaman çıkacak?

Grand Theft Auto 6'nın 2026 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Oyun ilk aşamada yeni nesil konsollar için yayınlanacak.

GTA 6'nın PlayStation ve Xbox platformlarına gelmesi planlanırken, PC sürümüyle ilgili detayların daha sonra açıklanması bekleniyor.

GTA 6 fiyatı belli oldu mu?

GTA 6'nın resmi satış fiyatı henüz netleşmedi. Oyunun standart ve özel sürümlerinin farklı fiyatlarla satışa sunulabileceği tahmin ediliyor.

Ön sipariş döneminde oyunun;

Standart sürümü,

Özel paketleri,

Ek içerikleri

hakkında detayların paylaşılması bekleniyor.

GTA 6 nereden ön sipariş verilecek?

GTA 6 ön siparişe açıldığında oyuncuların şu platformlardan satın alma işlemi yapması bekleniyor:

PlayStation Store,

Xbox Store,

Rockstar Games mağazası,

Yetkili dijital oyun mağazaları.

Sonuç: GTA 6 Ön Sipariş Ne Zaman?

GTA 6 ön sipariş tarihi için Rockstar Games tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Oyuncular, ön siparişlerin çıkış tarihine yakın dönemde açılmasını bekliyor. Yeni bilgiler geldikçe GTA 6 ön sipariş süreci netleşecek.