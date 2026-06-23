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Trabzonspor'da Onana'ya alternatif Jose Sa

Trabzonspor, kaleci transferinde alternatif planını devreye aldı. Bordo-mavililerin, Andre Onana transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı Portekizli kaleci Jose Sa ile temasa geçtiği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 14:27
Haber: Trtspor, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da Onana'ya alternatif Jose Sa
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Trabzonspor'da kaleci transferi için çalışmalar sürüyor. Bordo-mavililer, bu mevkide önceliği Andre Onana'ya verirken, alternatif isimler üzerinde de yoğun mesai harcıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karadeniz ekibi, Manchester United forması giyen Onana'dan kamp dönemi başlamadan önce kararını vermesini bekliyor. Ancak transfer sürecinin uzaması nedeniyle yönetimin farklı seçenekleri de değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

TRABZONSPOR'DAN TEMAS

Bu doğrultuda Trabzonspor'un, Wolverhampton forması giyen Jose Sa ile temas kurduğu belirtildi. İlk görüşmelerin olumlu geçtiği ve taraflar arasında fikir alışverişinin sürdüğü ifade ediliyor.

33 yaşındaki Portekizli kalecinin, İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon avro olarak gösterilen Jose Sa, şu sıralarda Portekiz Milli Takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.

B PLANI JOSE SA

1 metre 92 santimetre boyundaki file bekçisi, Onana transferinin gerçekleşmemesi halinde Trabzonspor'un B planındaki ilk isim konumunda bulunuyor.

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de kalede tecrübeli ve istikrarlı bir isimle yola devam etmek istediği belirtiliyor.

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