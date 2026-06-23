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Trabzonspor'dan Bamba Dieng sürprizi

Trabzonspor, daha önce girişimde bulunduğu, ancak net bir cevap alamadığı Bamba Dieng konusunda yeniden devrede. Senegal Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda olan 26 yaşındaki kanat-forvetin bonservisi elinde bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Haziran 2026 12:17
Haber: Fanatik
Trabzonspor'dan Bamba Dieng sürprizi
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Augusto'nun satış ihtimali nedeniyle hücum hattına yabancı bir oyuncu almayı planlayan Trabzonspor, kanat-forvet profiline dönmüştü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gündeme şu ana kadar pek çok isim gelirken, Bamba Dieng de bunlardan biri...

BONSERVİSİ ELİNDE

Lorient formasıyla geçen sezon 26 maçta 16 gol atan Senegalli yıldızın sözleşmesi sona erdi. Dolayısıyla bonservis maliyeti yok. Senegal Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alan Dieng için daha önce nabız yoklaması yapılmış fakat süreç ilerlememişti.

Teknik direktör Fatih Tekke forvette farklı isimlere bakarken, Dieng'e de soğuk değil. Özellikle 26 yaşındaki oyuncunun bonservisinin elinde olması büyük avantaj olarak görülüyor.

ONUACHU KALIYOR

Bordo-Mavili yönetim, oyuncunun menajeriyle tekrar temaslara başladı. İmza parası formülüyle bu transferde diğer kulüplerin önüne geçmeyi hedefleyen Trabzonspor, Dieng'i alması halinde forvet rotasyonunu tamamlayacak.

Onuachu'yu kesinlikle satmayı düşünmeyen Karadeniz ekibinde, yerli santrfor olarak da Umut Nayir bulunuyor.

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