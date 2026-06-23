A Milli Takım bile bile 'yandı'
A Milli Takımımız'ın, "FIFA mecbur etti" denilen Arizona kampının aslında zorunlu olmadığı, kavurucu sıcağa rağmen Türkiye Futbol Federasyonu'nun değiştirme hakkını kullanmadığı ortaya çıktı.
Değişiklik talep edip, gerçekleştiren Almanya, Fransa, Avusturya, Japonya, Portekiz ve İspanya dışındaki tüm ülkelerin FIFA'nın önerdiği tesislerde çalıştığı ifade edildi.
ÜCRET ÖDENECEKTİ
Türkiye bu tesis dışında bir yerde kalmış olsa, bazı masrafları kendisi karşılayacaktı. Liste dışı seçimler yapan ülkelerin birçok özelleştirilmiş tercihleri olduğu için bir kısım meblağı kendileri ödemeyi göze aldıkları ifade edildi.
FIFA'nın verdiği tesisler dışında kalan takımların ortak noktası, antrenman tesisi ile konaklama yapılan otelin yakınlığı, bölgenin takımın maçlarını oynadığı ya da ilerleyen turlarda oynayacağı yerlere yakınlığı açısından ideal konumda olması... Ancak Türkiye tercih yapmadığı için oldukça fazla bir yol kat etti.
ALMANYA'NIN ÖNCELİĞİ KISA MESAFE
Almanya Futbol Federasyonu yetkilileri, olası kamp yerlerini ziyaret edip uzun bir incelemeden sonra tercihte bulundu. FIFA'nın öneri olarak 64 seçeneği koyduğu broşürü alan Almanlar, bunun yerine Winston-Salem bölgesindeki Wake Forest Üniversitesi'nde antrenman yapmayı ve yakınlardaki butik bir oteli kapatarak Graylyn Estate'te konaklamayı tercih etti. Teknik Direktör Julian Nagelsmann'ın en büyük önceliği, takım oteli ile antrenman sahaları arasındaki kısa mesafeydi. Nagelsmann'ın ikinci önceliği ise oteli sadece Almanların kullanması oldu.
İSPANYA NE YAPTI?
İspanya turnuva için, FIFA kataloğundaki tesisler yerine kamp olarak Tennessee, Chattanooga'daki özel bir okul olan Baylor School'u kullanmayı tercih etti. ABD genelinde diğer şehirlerde dünya standartlarında spor tesisleri varken, gizlilik ve güvenlik öncelikleri nedeniyle burası tercih edildi. Ulaşım da İspanya için oldukça elverişli; ilk iki maçını sadece 160 kilometre uzaklıktaki Atlanta'da oynadı.
FRANSA DA TERCİHİNİ DEĞİŞTİRDİ
Fransa Milli Takımı, FIFA tarafından sunulan standart takım kampı yerine, özel bir okulun tesislerinde kamp yapmayı tercih etti. Başlangıçta Fransız Futbol Federasyonu (FFF), Wellesley'deki Babson College Tesisleri'nde konaklamayı planlıyordu. Ancak görüşmelerin ardından maliyetlerin "aşırı" bulunması ve tesislerin uluslararası standartlara tam olarak uymaması sebebiyle bu anlaşmadan vazgeçildi. Ardından, Bentley Üniversitesi kampüsü, takımın konakladığı Four Seasons Oteli'ne yarım saat mesafede olduğu için tercih edildi. Fransa'nın en büyük isteği, antrenman sahası zemininin Gillette Stadyumu'nu taklit etmesiydi ve buna oldukça yakın bir sonuç elde edildi.
2002'DE FIFA İLE ANLAŞMA YAPILDI
2002 Dünya Kupası'nda A Milli Takımı Menajeri olan Can Çobanoğlu, o dönemde yaşananları şöyle anlattı: "Bizim ana kamp yerimiz olarak önerilen merkez, bizim düzenimize uygun olmadığını ilgililere ilettik. Daha sonra bizim kamp prensiplerimize uygun yer olarak Ulsan'da Hyundai'nin eğitim merkezi olan binayı bulduk ve FIFA'ya bildirdik. Sonrasında FIFA yetkilileri ve yerel yönetim sorumluluları ile yaptığımız görüşmede, bazı güvenlik önlemleri ve kısmen ödemelerin yapılması kaydıyla FIFA ile anlaşma yapıldı. Bu kamp yeri sadece bizim özel kullanımımızda olduğu için maç önü hazırlıkları, konsantrasyonları, analizler ve mental çalışmalar daha rahat yapıldı."
Turnuvanın Güney Kore ve Japonya'da olması, buradaki yeme-içme alışkanlıklarının bizim dışımızda olması sebebiyle, bölgeden İslami usullerle kesim yapan yerlerden et temin edildi, ayrıca birçok ürün Türkiye'den getirildi. Gitmeden önce ilgili ülkelerin gümrük mevzuatları incelenip yiyecek ve sütlü ürünlerin sertifikasız ürünlerin ülkelere girişleri yasak olduğunu tespit edildi ve yereldeki bir firma ile ithalat birlikteliği kuruldu. Kıtalararası uçuşlarda olabilecek su kaybı ve gidilen yerlerdeki nem oranına göre her futbolcunun beden su kaybı hesap edilerek özel likit tüketimleri, sağlık ekibimiz ve üniversite ile yapılan ortak çalışma ile uygulandı."
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Avustralya
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Türkiye
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|6
|2
|Güney Kore
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Çekya
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Güney Afrika
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kanada
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|6
|4
|2
|İsviçre
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|3
|Bosna Hersek
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|4
|Katar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|3
|4
|2
|Fas
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|İskoçya
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Haiti
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|7
|6
|2
|Fildişi Sahili
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Ekvador
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|4
|Curacao
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|4
|2
|Japonya
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|3
|İsveç
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|4
|Tunus
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Mısır
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|İran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|Belçika
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|Yeni Zelanda
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|2
|Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|3
|Cape Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|4
|Suudi Arabistan
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Norveç
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|4
|6
|3
|Senegal
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|4
|Irak
|2
|0
|0
|2
|1
|7
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2
|Avusturya
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Cezayir
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Ürdün
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Portekiz
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Özbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|2
|Gana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Hırvatistan
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0