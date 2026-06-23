Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

A Milli Takım bile bile 'yandı'

A Milli Takımımız'ın, "FIFA mecbur etti" denilen Arizona kampının aslında zorunlu olmadığı, kavurucu sıcağa rağmen Türkiye Futbol Federasyonu'nun değiştirme hakkını kullanmadığı ortaya çıktı.

calendar 23 Haziran 2026 09:38
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
A Milli Takım bile bile 'yandı'
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TFF yetkilileri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız'ın play-off'tan katıldığı için zorunlu olarak Arizona'da kalacağı belirtilmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çölle kaplı, yoğun sıcaklık nedeniyle insan fizyolojisini etkileyen Mesa kentindeki Arizona Athletic Grounds'u FIFA'nın önerdiği, ancak A Milli Takım yetkililerinin ise buna itiraz etmediği vurgulandı.

Değişiklik talep edip, gerçekleştiren Almanya, Fransa, Avusturya, Japonya, Portekiz ve İspanya dışındaki tüm ülkelerin FIFA'nın önerdiği tesislerde çalıştığı ifade edildi.

ÜCRET ÖDENECEKTİ

Türkiye bu tesis dışında bir yerde kalmış olsa, bazı masrafları kendisi karşılayacaktı. Liste dışı seçimler yapan ülkelerin birçok özelleştirilmiş tercihleri olduğu için bir kısım meblağı kendileri ödemeyi göze aldıkları ifade edildi.

FIFA'nın verdiği tesisler dışında kalan takımların ortak noktası, antrenman tesisi ile konaklama yapılan otelin yakınlığı, bölgenin takımın maçlarını oynadığı ya da ilerleyen turlarda oynayacağı yerlere yakınlığı açısından ideal konumda olması... Ancak Türkiye tercih yapmadığı için oldukça fazla bir yol kat etti.

ALMANYA'NIN ÖNCELİĞİ KISA MESAFE

Almanya Futbol Federasyonu yetkilileri, olası kamp yerlerini ziyaret edip uzun bir incelemeden sonra tercihte bulundu. FIFA'nın öneri olarak 64 seçeneği koyduğu broşürü alan Almanlar, bunun yerine Winston-Salem bölgesindeki Wake Forest Üniversitesi'nde antrenman yapmayı ve yakınlardaki butik bir oteli kapatarak Graylyn Estate'te konaklamayı tercih etti. Teknik Direktör Julian Nagelsmann'ın en büyük önceliği, takım oteli ile antrenman sahaları arasındaki kısa mesafeydi. Nagelsmann'ın ikinci önceliği ise oteli sadece Almanların kullanması oldu.

İSPANYA NE YAPTI?

İspanya turnuva için, FIFA kataloğundaki tesisler yerine kamp olarak Tennessee, Chattanooga'daki özel bir okul olan Baylor School'u kullanmayı tercih etti. ABD genelinde diğer şehirlerde dünya standartlarında spor tesisleri varken, gizlilik ve güvenlik öncelikleri nedeniyle burası tercih edildi. Ulaşım da İspanya için oldukça elverişli; ilk iki maçını sadece 160 kilometre uzaklıktaki Atlanta'da oynadı.

FRANSA DA TERCİHİNİ DEĞİŞTİRDİ

Fransa Milli Takımı, FIFA tarafından sunulan standart takım kampı yerine, özel bir okulun tesislerinde kamp yapmayı tercih etti. Başlangıçta Fransız Futbol Federasyonu (FFF), Wellesley'deki Babson College Tesisleri'nde konaklamayı planlıyordu. Ancak görüşmelerin ardından maliyetlerin "aşırı" bulunması ve tesislerin uluslararası standartlara tam olarak uymaması sebebiyle bu anlaşmadan vazgeçildi. Ardından, Bentley Üniversitesi kampüsü, takımın konakladığı Four Seasons Oteli'ne yarım saat mesafede olduğu için tercih edildi. Fransa'nın en büyük isteği, antrenman sahası zemininin Gillette Stadyumu'nu taklit etmesiydi ve buna oldukça yakın bir sonuç elde edildi.

2002'DE FIFA İLE ANLAŞMA YAPILDI

2002 Dünya Kupası'nda A Milli Takımı Menajeri olan Can Çobanoğlu, o dönemde yaşananları şöyle anlattı: "Bizim ana kamp yerimiz olarak önerilen merkez, bizim düzenimize uygun olmadığını ilgililere ilettik. Daha sonra bizim kamp prensiplerimize uygun yer olarak Ulsan'da Hyundai'nin eğitim merkezi olan binayı bulduk ve FIFA'ya bildirdik. Sonrasında FIFA yetkilileri ve yerel yönetim sorumluluları ile yaptığımız görüşmede, bazı güvenlik önlemleri ve kısmen ödemelerin yapılması kaydıyla FIFA ile anlaşma yapıldı. Bu kamp yeri sadece bizim özel kullanımımızda olduğu için maç önü hazırlıkları, konsantrasyonları, analizler ve mental çalışmalar daha rahat yapıldı."

Turnuvanın Güney Kore ve Japonya'da olması, buradaki yeme-içme alışkanlıklarının bizim dışımızda olması sebebiyle, bölgeden İslami usullerle kesim yapan yerlerden et temin edildi, ayrıca birçok ürün Türkiye'den getirildi. Gitmeden önce ilgili ülkelerin gümrük mevzuatları incelenip yiyecek ve sütlü ürünlerin sertifikasız ürünlerin ülkelere girişleri yasak olduğunu tespit edildi ve yereldeki bir firma ile ithalat birlikteliği kuruldu. Kıtalararası uçuşlarda olabilecek su kaybı ve gidilen yerlerdeki nem oranına göre her futbolcunun beden su kaybı hesap edilerek özel likit tüketimleri, sağlık ekibimiz ve üniversite ile yapılan ortak çalışma ile uygulandı."

 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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