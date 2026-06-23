Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Ürdün yıkıldı, Cezayir kazandı!

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ikinci hafta maçında Cezayir, Ürdün karşısında geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

calendar 23 Haziran 2026 08:00 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 08:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Ürdün yıkıldı, Cezayir kazandı!
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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ikinci hafta maçında Ürdün ile Cezayir karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Cezayir 2-1 kazandı.

ÜRDÜN ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmaya dengeli başlayan iki takım da ilk bölümde pozisyon üretmekte zorlandı. İlk yarının son bölümünde baskısını artıran Ürdün, 36. dakikada Al-Rashdan'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ürdün soyunma odasına üstün giden taraf oldu.

CEZAYİR İKİNCİ YARIDA DÖNDÜ

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Cezayir, beraberlik golünü 69. dakikada Ahmed Benbouali ile buldu. Skora dengeyi getiren Kuzey Afrika temsilcisi, baskısını sürdürdü.

Mücadelenin 82. dakikasında sahneye çıkan Amine Gouiri, takımını öne geçiren golü kaydetti. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Cezayir, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Cezayir gruptaki ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. Ürdün ise ikinci maçlar sonunda puanla tanışamadı ve turnuvaya veda etti.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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