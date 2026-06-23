Haaland durdurulamadı! Norveç son 32'de
Norveç, Senegal'i 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Erling Haaland attığı iki golle turnuvadaki gol sayısını 4'e çıkardı.
MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Norveç 3-2 kazanarak son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın 13. dakikasında sakatlanan Ryerson oyuna devam edemedi ve yerini Pedersen'e bıraktı.
Oyuna sonradan dahil olan Pedersen, 43. dakikada ağları havalandırarak Norveç'i 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
HAALAND'IN DUBLESİ TURU GETİRDİ
İkinci yarıya hızlı başlayan Norveç, 48. dakikada Erling Haaland'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.
Senegal bu gole 53. dakikada Ismaila Sarr ile cevap verdi ve skor 2-1'e geldi.
Afrika temsilcisinde Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs ise golün hemen ardından, 54. dakikada Diouf'un yerine oyuna dahil oldu.
58. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Haaland, kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydetti.
SARR'IN ÇABASI YETMEDİ
Senegal, 90+3. dakikada Ismaila Sarr ile farkı yeniden bire indirse de kalan bölümde başka gol olmadı ve Norveç sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Norveç, grupta 2'de 2 yaparak son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.
HAALAND'DAN TARİHİ BAŞLANGIÇ
Karşılaşmada iki kez fileleri havalandıran Erling Haaland, Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 4'e yükseltti.
Norveçli yıldız böylece Dünya Kupası kariyerinin ilk iki maçında da birden fazla gol atan altıncı futbolcu oldu. Haaland'dan önce Guillermo Stabile, Sandor Kocsis, Just Fontaine, Grzegorz Lato ve Harry Kane bu başarıyı göstermişti.
LİDERLİK MAÇI FRANSA İLE
Fransa'nın Irak'ı 3-0 mağlup etmesinin ardından I Grubu'nda liderlik yarışı son haftaya taşındı.
Norveç, 26 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Fransa ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek. Senegal ise aynı gün Irak'ı mağlup ederek en iyi üçüncüler arasından son 32 turuna kalma şansını sürdürmeye çalışacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakika: Norveç'te Ryerson yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Teknik heyet değişiklik hakkını kullanırken yerine Pedersen dahil oldu.
43. dakika: Oyuna sonradan giren Pedersen sahneye çıktı. Ceza sahasında oluşan karambolde topu ağlara gönderen tecrübeli oyuncu, Norveç'i 1-0 öne geçirdi.
48. dakika: İkinci yarıya etkili başlayan Norveç'te Erling Haaland farkı ikiye çıkaran golü kaydetti ve skor 2-0'a geldi.
53. dakika: Senegal pes etmedi. Ismaila Sarr'ın golüyle Afrika temsilcisi farkı bire indirdi ve mücadeleye yeniden ortak oldu.
54. dakika: Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, Diouf'un yerine oyuna dahil olarak Senegal adına sahaya çıktı.
58. dakika: Norveç'in yıldızı Haaland bir kez daha sahneye çıktı. Rakip fileleri ikinci kez havalandıran golcü futbolcu, takımını 3-1 öne geçirdi.
90+3. dakika: Ismaila Sarr maçtaki ikinci golünü kaydetti. Senegal farkı yeniden bire indirse de kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Norveç'in 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: New York New Jersey
Hakemler: Wilton Pereira Sampaio, Bruno Boschilia, Bruno Pires (Brezilya)
Norveç: Nyland, Heggem (Dk. 84 Oestigaard), Ryerson (Dk. 12 Pedersen), Ajer, Wolfe, Berge, Odegaard, Aursnes (Dk. 46 Berg), Nusa (Dk. 71 Schjelderup), Sörloth (Dk. 84 Bobb), Haaland
Senegal: Mendy (Dk. 63 Diaw), Koulibaly (Dk. 72 Pape Sarr), Niakhate, Diouf (Dk. 54 Jakobs), Idrissa Gueye, Camara (Dk. 63 Ciss), Diatta, Sarr, Pape Gueye (Dk. 54 Mbaye), Mane, Jackson
Goller: Dk. 43 Pedersen, Dk. 48 ve Dk. 58 Haaland (Norveç), Dk. 53 ve Dk. 90 Sarr (Senegal)
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|Senegal
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