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Haaland durdurulamadı! Norveç son 32'de

Norveç, Senegal'i 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Erling Haaland attığı iki golle turnuvadaki gol sayısını 4'e çıkardı.

calendar 23 Haziran 2026 05:00 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 05:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
SPORX AI BAKIŞI
Haaland durdurulamadı! Norveç son 32'de
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2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Norveç ile Senegal karşı karşıya geldi.

MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Norveç 3-2 kazanarak son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın 13. dakikasında sakatlanan Ryerson oyuna devam edemedi ve yerini Pedersen'e bıraktı.

Oyuna sonradan dahil olan Pedersen, 43. dakikada ağları havalandırarak Norveç'i 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

HAALAND'IN DUBLESİ TURU GETİRDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Norveç, 48. dakikada Erling Haaland'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Senegal bu gole 53. dakikada Ismaila Sarr ile cevap verdi ve skor 2-1'e geldi.

Afrika temsilcisinde Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs ise golün hemen ardından, 54. dakikada Diouf'un yerine oyuna dahil oldu.

58. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Haaland, kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydetti.

SARR'IN ÇABASI YETMEDİ

Senegal, 90+3. dakikada Ismaila Sarr ile farkı yeniden bire indirse de kalan bölümde başka gol olmadı ve Norveç sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Norveç, grupta 2'de 2 yaparak son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

HAALAND'DAN TARİHİ BAŞLANGIÇ

Karşılaşmada iki kez fileleri havalandıran Erling Haaland, Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 4'e yükseltti.

Norveçli yıldız böylece Dünya Kupası kariyerinin ilk iki maçında da birden fazla gol atan altıncı futbolcu oldu. Haaland'dan önce Guillermo Stabile, Sandor Kocsis, Just Fontaine, Grzegorz Lato ve Harry Kane bu başarıyı göstermişti.

LİDERLİK MAÇI FRANSA İLE

Fransa'nın Irak'ı 3-0 mağlup etmesinin ardından I Grubu'nda liderlik yarışı son haftaya taşındı.

Norveç, 26 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Fransa ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek. Senegal ise aynı gün Irak'ı mağlup ederek en iyi üçüncüler arasından son 32 turuna kalma şansını sürdürmeye çalışacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakika: Norveç'te Ryerson yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Teknik heyet değişiklik hakkını kullanırken yerine Pedersen dahil oldu.

43. dakika: Oyuna sonradan giren Pedersen sahneye çıktı. Ceza sahasında oluşan karambolde topu ağlara gönderen tecrübeli oyuncu, Norveç'i 1-0 öne geçirdi.

48. dakika: İkinci yarıya etkili başlayan Norveç'te Erling Haaland farkı ikiye çıkaran golü kaydetti ve skor 2-0'a geldi.

53. dakika: Senegal pes etmedi. Ismaila Sarr'ın golüyle Afrika temsilcisi farkı bire indirdi ve mücadeleye yeniden ortak oldu.

54. dakika: Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, Diouf'un yerine oyuna dahil olarak Senegal adına sahaya çıktı.

58. dakika: Norveç'in yıldızı Haaland bir kez daha sahneye çıktı. Rakip fileleri ikinci kez havalandıran golcü futbolcu, takımını 3-1 öne geçirdi.

90+3. dakika: Ismaila Sarr maçtaki ikinci golünü kaydetti. Senegal farkı yeniden bire indirse de kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Norveç'in 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: New York New Jersey

Hakemler: Wilton Pereira Sampaio, Bruno Boschilia, Bruno Pires (Brezilya)

Norveç: Nyland, Heggem (Dk. 84 Oestigaard), Ryerson (Dk. 12 Pedersen), Ajer, Wolfe, Berge, Odegaard, Aursnes (Dk. 46 Berg), Nusa (Dk. 71 Schjelderup), Sörloth (Dk. 84 Bobb), Haaland

Senegal: Mendy (Dk. 63 Diaw), Koulibaly (Dk. 72 Pape Sarr), Niakhate, Diouf (Dk. 54 Jakobs), Idrissa Gueye, Camara (Dk. 63 Ciss), Diatta, Sarr, Pape Gueye (Dk. 54 Mbaye), Mane, Jackson

Goller: Dk. 43 Pedersen, Dk. 48 ve Dk. 58 Haaland (Norveç), Dk. 53 ve Dk. 90 Sarr (Senegal)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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