Sergen Yalçın'dan Montella'ya olay sözler: 'Ne başarısı var?'
Sergen Yalçın, Dünya Kupası'ndan elenen A Milli Takım'ın hocası Vincenzo Montella ile ilgili seert eleştirilerde bulundu.
"MONTELLA HANGİ BAŞARIYLA MİLLİ TAKIM'A HOCA OLDU?"
Kafa Sports'a konuşan Yalçın, Montella'ya ağır eleştirilerde bulundu. Yalçın, "Milli takım, büyük takım hocası olmak için bir başarı kriteri olması lazım. Artık böyle bir şey yok. Yanlış anlaşılmasın; Montella hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var mesela?" ifadelerini kullandı.
"ORKUN MUTSUZ GELİYORDU"
A Milli Takım'da oynamaması çok tartışılan Orkun Kökçü ile ilgili konuşan Yalçın, "Ben Montella'nın çok Orkun oynatacağını düşünmüyorum. Orkun milli takımdan geldiğinde falan çok moralsiz geliyor. Milli takımda orada bir problemler var. Ben sana söyleyeyim." dedi.
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|1
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|Suudi Arabistan
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|Portekiz
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|2
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|1
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|1
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