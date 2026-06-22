Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Messi tarihe geçti; Arjantin son 32'yi garantiledi

FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu maçında Arjantin, Avusturya'yı 2-0 mağlup etti ve son 32 turunu garantiledi.

calendar 22 Haziran 2026 22:03 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 22:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Messi tarihe geçti; Arjantin son 32'yi garantiledi
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FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu maçında Arjantin ile Avusturya karşı karşıya geldi. 

ABD'nin Arlington kentindeki Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arjantin 2-0 kazandı ve turnuvada son 32 turunu garantiledi. 

Mücadelenin 7. dakikasında Arjantin, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Lionel Messi,9. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.  Maçın 38. dakikasında Lionel Messi, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 
İlk yarı, Arjantin'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken karşılaşmada uzun süre gol sesi çıkmadı. 

Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde ise Lionel Messi bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 2'ye yükseltti.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Arjantin oldu. 

Bu sonuçla birlikte 6 puana yükselen Arjantin, Dünya Kupası'nda son 32 turunu garantiledi. Avusturya ise 3 puanla 2. sırada konumlandı.

ARJANTİN, TURU GARANTİLEYEN 4. ÜLKE 

Turnuvada daha önce Meksika, ABD ve Almanya, gruptan çıkmayı garantilemişti. Oynadıkları ilk iki grup karşılaşmasından da zaferle ayrılarak 6 puana ulaşan ev sahiplerinden Meksika (A Grubu), A Milli Takımımızın da bulunduğu grupta yer alan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) (D Grubu) ve son olarak Fildişi Sahili'ni devirerek 12 yıl aradan sonra gruptan çıkma başarısı gösteren Almanya (E Grubu) turnuvada adını son 32 turuna yazdırmayı garantileyen diğer ülkeler olmuştu. Arjantin, son 32 turuna adını yazdıran 4. ülke oldu.

Arjantin, gruptaki son maçında Ürdün ile karşılaşacak. Avusturya ise son maçında Cezayir ile kozlarını paylaşacak.

MESSI, DÜNYA KUPASI TARİHİNİN EN GOLCÜ İSMİ OLDU

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Cezayir karşısında kaydettiği gollerle Alman futbolcu Miroslav Klose'nin 16 gollük Dünya Kupası rekoruna ortak olmuştu.

Avusturya ağlarını da iki kez havalandıran Messi, turnuvadaki gol sayısını 18'e yükselterek Dünya Kupası tarihinin en fazla gol atan oyuncusu unvanını tek başına ele geçirdi.

Dünya Kupası kariyerinde 16 gol ve 8 asistle toplam 24 gole doğrudan katkı sağlayan Messi, daha önce 12 gol ve 9 asistle 21 gol katkısı bulunan Pele'yi geride bırakmıştı. Rekorunu geliştirmeyi sürdüren Arjantinli yıldız, toplam gol katkısını 26'ya çıkardı.

Turnuvadaki ilk hat-trick'ini Avusturya karşısında yapan Messi, ayrıca 38 yaş 357 günlükken Dünya Kupası tarihinde bir maçta üç gol atan en yaşlı futbolcu olarak da kayıtlara geçti.

EN ÇOK PENALTI KAÇIRAN MESSİ

Karşılaşmanın 9. dakikasında Arjantin penaltı kazandı.

Atışı kullanmak için topun başına geçen Lionel Messi, vuruşunda isabet sağlayamayarak topu auta gönderdi.

38 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası kariyerinde toplam 7 kez penaltı kullanırken bunların 3'ünden yararlanamadı. Böylece turnuva tarihinin en fazla penaltı kaçıran oyuncusu konumuna geldi.

İLK RESMİ RANDEVU

Arjantin ve Avusturya, tarihlerinde ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya geldi.

İki ekip daha önce yalnızca 21 Mayıs 1980 ve 3 Mayıs 1990 tarihlerinde oynanan iki hazırlık maçında rakip olmuştu.

1980'de oynanan mücadelede Diego Maradona'nın üç gol attığı karşılaşmayı Arjantin 5-1 kazanırken, 1990 yılındaki hazırlık maçında taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.



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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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