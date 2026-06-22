Messi tarihe geçti; Arjantin son 32'yi garantiledi

ABD'nin Arlington kentindeki Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arjantin 2-0 kazandı ve turnuvada son 32 turunu garantiledi.





🏅BU SEFER OLDU!



🔥Lionel Messi, attığı 17 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu! pic.twitter.com/joXDuSJetY https://t.co/qGnHWMjgpq



— Sporx (@sporx) June 22, 2026



İlk yarı, Arjantin'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken karşılaşmada uzun süre gol sesi çıkmadı.



Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde ise Lionel Messi bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 2'ye yükseltti.



Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Arjantin oldu.



Bu sonuçla birlikte 6 puana yükselen Arjantin, Dünya Kupası'nda son 32 turunu garantiledi. Avusturya ise 3 puanla 2. sırada konumlandı.



ARJANTİN, TURU GARANTİLEYEN 4. ÜLKE



Turnuvada daha önce







FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu maçında Arjantin ile Avusturya karşı karşıya geldi.Mücadelenin 7. dakikasında Arjantin, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen9. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.Maçın 38. dakikasında, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.Meksika, ABD ve Almanya, gruptan çıkmayı garantilemişti. Oynadıkları ilk iki grup karşılaşmasından da zaferle ayrılarak 6 puana ulaşan ev sahiplerinden Meksika (A Grubu), A Milli Takımımızın da bulunduğu grupta yer alan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) (D Grubu) ve son olarak Fildişi Sahili'ni devirerek 12 yıl aradan sonra gruptan çıkma başarısı gösteren Almanya (E Grubu) turnuvada adını son 32 turuna yazdırmayı garantileyen diğer ülkeler olmuştu. Arjantin, son 32 turuna adını yazdıran 4. ülke oldu.Arjantin, gruptaki son maçında Ürdün ile karşılaşacak. Avusturya ise son maçında Cezayir ile kozlarını paylaşacak.Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Cezayir karşısında kaydettiği gollerle Alman futbolcu Miroslav Klose'nin 16 gollük Dünya Kupası rekoruna ortak olmuştu.Avusturya ağlarını da iki kez havalandıran Messi, turnuvadaki gol sayısını 18'e yükselterek Dünya Kupası tarihinin en fazla gol atan oyuncusu unvanını tek başına ele geçirdi.Dünya Kupası kariyerinde 16 gol ve 8 asistle toplam 24 gole doğrudan katkı sağlayan Messi, daha önce 12 gol ve 9 asistle 21 gol katkısı bulunan Pele'yi geride bırakmıştı. Rekorunu geliştirmeyi sürdüren Arjantinli yıldız, toplam gol katkısını 26'ya çıkardı.Turnuvadaki ilk hat-trick'ini Avusturya karşısında yapan Messi, ayrıca 38 yaş 357 günlükken Dünya Kupası tarihinde bir maçta üç gol atan en yaşlı futbolcu olarak da kayıtlara geçti.Karşılaşmanın 9. dakikasında Arjantin penaltı kazandı.Atışı kullanmak için topun başına geçen Lionel Messi, vuruşunda isabet sağlayamayarak topu auta gönderdi.38 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası kariyerinde toplam 7 kez penaltı kullanırken bunların 3'ünden yararlanamadı. Böylece turnuva tarihinin en fazla penaltı kaçıran oyuncusu konumuna geldi.Arjantin ve Avusturya, tarihlerinde ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya geldi.İki ekip daha önce yalnızca 21 Mayıs 1980 ve 3 Mayıs 1990 tarihlerinde oynanan iki hazırlık maçında rakip olmuştu.1980'de oynanan mücadelede Diego Maradona'nın üç gol attığı karşılaşmayı Arjantin 5-1 kazanırken, 1990 yılındaki hazırlık maçında taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.